Ugrás az időben: felvonultak a legiók, az ókori római hadsereg egységei - fotók

„Dori me interimo adapare dori me” – Harminc éve született az Ameno (ERA), a francia Eric Lévi nagy hatású szerzeménye. Az idén is erre a zenére vonultak be a karnevál négy évszázadot reprezentáló ókori római egységei: a Legio XV. Apollinaris COH II. Szombathelyről, a Colonia Rostallo, a Legio I. Adiutrix; a Legio Leonum Valentiniani és a Lanciarii Sabarienses.

Karneváli helyszín a Történelmi Témapark: római összecsapás

Fotó: Szendi Péter

Karneváli helyszín a Történelmi Témapark

– A Ferences-kerti programok lényege a Zeitsprung – ugrás az időben. Itt nem probléma, hogy 1. századi produkció után láthatnak 4., majd 11. századit, aztán visszatérünk a 7. századba. Újdonságként a három nap alatt megjelenik a négy évszak is – hozta meg a kedvet a témapark látogatásához dr. Katona Attila történész a seregszemle előtt.

Savaria nem katonai város volt, hanem polgári és vallási kultusz-székhely, ennek ellenére, amikor itt átvonultak katonai alakulatok, mindig tiszteletüket tették a város elöljárói iránt. Ezúttal is ez következett. Dr. Nemény András polgármester köszöntötte a díszszemlére felállt csapatokat, Róma katonáit, Savaria népét.