Ugrás az időben: felvonultak a legiók, az ókori római hadsereg egységei - fotók
Az antikvitást képviselő hagyományőrző csoportok állomásoznak három napig a XXIV. Savaria Történelmi Karnevál egyik központi helyszínén, a Történelmi Témaparkban (Ferences-kert), ahol pénteken a római legiók seregszemléjével kezdődött a programok sora.
Forrás: Szendi Péter
„Dori me interimo adapare dori me” – Harminc éve született az Ameno (ERA), a francia Eric Lévi nagy hatású szerzeménye. Az idén is erre a zenére vonultak be a karnevál négy évszázadot reprezentáló ókori római egységei: a Legio XV. Apollinaris COH II. Szombathelyről, a Colonia Rostallo, a Legio I. Adiutrix; a Legio Leonum Valentiniani és a Lanciarii Sabarienses.
– A Ferences-kerti programok lényege a Zeitsprung – ugrás az időben. Itt nem probléma, hogy 1. századi produkció után láthatnak 4., majd 11. századit, aztán visszatérünk a 7. századba. Újdonságként a három nap alatt megjelenik a négy évszak is – hozta meg a kedvet a témapark látogatásához dr. Katona Attila történész a seregszemle előtt.
Savaria nem katonai város volt, hanem polgári és vallási kultusz-székhely, ennek ellenére, amikor itt átvonultak katonai alakulatok, mindig tiszteletüket tették a város elöljárói iránt. Ezúttal is ez következett. Dr. Nemény András polgármester köszöntötte a díszszemlére felállt csapatokat, Róma katonáit, Savaria népét.
Felvonultak a legiók, az ókori római hadsereg egységeiFotók: Szendi Péter
Mustra után Wattling Street-i csata
A mustra után a római és korai germán hadviseléssel ismerkedett a közönség: a Wattling Street-i csatát a Legio XV. Apollinaris COH II. (Savaria Legio), Colonia Rostallo, Jaurinum Győri Történeti Társaság, NordeGard és a Pannonia Sarmatica elevenítette fel. 11 óra után élő történelemórát hallhattak Szent Márton korának római hadviseléséről a Legio Leonum Valentiniani és a Lanciarii Sabarienses közreműködésével. A római legiok alaki gyakorlatozása és a szarmatákkal való ismerkedés zárta a délelőttöt. Délután római kori divatbemutató, Principátus korabeli hiteles viselet- és fegyverzetrekonstrukció és újabb élő történelemóra – ezúttal Pannónia legnagyobb gladiátoriskolájának tagjaival – is várja az érdeklődőket. A világhírű Kassai Lajos lovasíjász, tanítványai és lovaik minden bizonnyal az idei karneválon is elkápráztatják a közönséget. Velük szombaton és vasárnap is két-két alkalommal találkozhatunk a Történelmi Témaparkban. A park ma 18 órakor zárja be kapuit. Jó hír, hogy a korábbi évekhez képest barátságosabb képét mutatja az időjárás – nem lesz akkora hőség a Karneválon.
Betörtek a gepidák a Történelmi TémaparkbaFotók: Szendi Péter
