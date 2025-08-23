56 perce
Nem tévesztett célt Kassai Lajos a Savaria Karneválon - fotók
Kassai Lajos és tanítványai idén is elkápráztatták a karnevál közönségét, nyilaik egyszer sem tévesztettek célt!
Forrás: Kóbor Szonja
Kassai Lajos lovasíjász és tanítványai minden évben többször is elkápráztatják a karnevál közönségét, és miután arra számítottunk, hogy ez idén sem lesz másképp, igyekeztünk időben érkezni. Mivel álmosabb arcát mutatta még a belváros, a karneváli helyszíneken a vártnál gyorsabban vágtunk át, így a lovasíjászok előtt még a rómaiak és a germánok ádáz csatáját is megnézhettük. Elsőre úgy tűnt, hogy a légiós pajzsokon nem fognak a barbárok nyilai, de végül aztán megsemmisítő vereséget szenvedtek.
Hosszan elnéztük volna a küzdelmet, de a Történelmi Témaparkban óraműpontossággal követik egymást az események, a harangzúgás pedig jelezte, világhírű íjász váltja fel a barbárok nyilasait. Arra azért még volt idő, hogy Katona Attila történész elmesélje a déli harangszó történetét, de aztán már érkezett is Kassai Lajos, mindenki meglepetésére azonban nem lóháton, hanem gyalog. Egyre távolabb kerülve céljától lőtte ki a nyílvesszőket, és csak azért nem ment messzebb, mert nem volt már hova hátrálni.
Kassai Lajos a Savaria KarneválonFotók: Kóbor Szonja
Kassai Lajos és tanítványai soha nem tévesztik el a célt
A nyílvessző nagyon gyors, de elég lassú ahhoz, hogy külön külön megfigyelhessük a lövés és a célba találás pillanatát, ami egészen különleges élmény. Mert Kassai Lajos, csak úgy mint tanítványai, sohasem tévesztenek célt. Vágtázhat a ló, mozoghat a célpont, a nyílvesszők mindig betalálnak. A negyedórás bemutatót nagy tapssal jutalmazta a közönség, Katona Attila pedig arról beszélt, hogy leginkább azért akadozik a lovasíjászat olimpiai sportágnak való elfogadtatása, mert Kassai Lajosék egyszerűen túl jók és nem nagyon találni máshol a világban hasonló színvonalú íjászokat. Ahogyan hasonló karnevál sincs még egy, mint a mi történelmi karneválunk, ahol következő programpontként már érkezett is a Nyugati Gyepűk Pajzsa.
