Nem tévesztett célt Kassai Lajos a Savaria Karneválon - fotók

Kassai Lajos lovasíjász és tanítványai minden évben többször is elkápráztatják a karnevál közönségét, és miután arra számítottunk, hogy ez idén sem lesz másképp, igyekeztünk időben érkezni. Mivel álmosabb arcát mutatta még a belváros, a karneváli helyszíneken a vártnál gyorsabban vágtunk át, így a lovasíjászok előtt még a rómaiak és a germánok ádáz csatáját is megnézhettük. Elsőre úgy tűnt, hogy a légiós pajzsokon nem fognak a barbárok nyilai, de végül aztán megsemmisítő vereséget szenvedtek.

Kassai Lajos és tanítványai ismét elkápráztatták a szombathelyi közönséget Fotó: Kóbor Szonja

Hosszan elnéztük volna a küzdelmet, de a Történelmi Témaparkban óraműpontossággal követik egymást az események, a harangzúgás pedig jelezte, világhírű íjász váltja fel a barbárok nyilasait. Arra azért még volt idő, hogy Katona Attila történész elmesélje a déli harangszó történetét, de aztán már érkezett is Kassai Lajos, mindenki meglepetésére azonban nem lóháton, hanem gyalog. Egyre távolabb kerülve céljától lőtte ki a nyílvesszőket, és csak azért nem ment messzebb, mert nem volt már hova hátrálni.