Gyász

1 órája

Kathi Béla felesége megszólalt a temetés után

Salamon Dia közösségi oldalán mondott köszönetet.

Korábban arról számoltunk be, hogy pénteken temették el az egy hónappal ezelőtt tragikus balesetben elhunyt testépítőt. Kathi Béla temetésén a család, barátok, sporttársak gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek a testépítő legendától, a gyászolók egy szál virággal érkeztek, így rótták le a kegyeletüket.

Kathi Béla örökre a szívünkben él.
Forrás: Salamon dia facebook oldala

Kathi Béla felesége megszólalt

Kathi Béla felesége megköszönte mindenkinek, aki segített férjét utolsó útjára kísérni. Mint írta, 

Külön köszönet illeti:
• Balogh-Wittman Rómeót, Csuhai Jánost, Bohos Kornélt, Mezei Pált, Erdős Istvánt és Daróczi Andrist, valamint az őket segítő barátokat
• a Paraklétosz Nonprofit Kft. áldozatos munkáját;
• a ProKálló-Sec Kft. emberséggel végzett odaadó szolgálatát;
• a Mészy Rendezvénytechnika magas színvonalú közreműködését;
• Bencsik Tamara megható és gyönyörű énekét, amely vigaszt és erőt nyújtott e nehéz pillanatokban;
• valamint dr. Pethő Zsolt Csabát, aki szép és felemelő módon segítette szerettünk elengedését.
Mindannyiuk szeretetteljes támogatását, figyelmét és emberségét hálás szívvel őrizzük.

Végezetül külön hálával tartozunk mindazoknak a sporttársaknak, rajongóknak, akik tiszteletteljes jelenlétükkel kísérték el férjemet utolsó útjára. Támogatásuk és szeretetük feledhetetlen vigaszt jelentett számunkra ebben a nehéz időszakban.

 

