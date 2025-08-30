Kathi Béla felesége megszólalt a temetés után

Korábban arról számoltunk be, hogy pénteken temették el az egy hónappal ezelőtt tragikus balesetben elhunyt testépítőt. Kathi Béla temetésén a család, barátok, sporttársak gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek a testépítő legendától, a gyászolók egy szál virággal érkeztek, így rótták le a kegyeletüket.

Kathi Béla örökre a szívünkben él.

Forrás: Salamon dia facebook oldala

Kathi Béla felesége megszólalt

Kathi Béla felesége megköszönte mindenkinek, aki segített férjét utolsó útjára kísérni. Mint írta,

Külön köszönet illeti:

• Balogh-Wittman Rómeót, Csuhai Jánost, Bohos Kornélt, Mezei Pált, Erdős Istvánt és Daróczi Andrist, valamint az őket segítő barátokat

• a Paraklétosz Nonprofit Kft. áldozatos munkáját;

• a ProKálló-Sec Kft. emberséggel végzett odaadó szolgálatát;

• a Mészy Rendezvénytechnika magas színvonalú közreműködését;

• Bencsik Tamara megható és gyönyörű énekét, amely vigaszt és erőt nyújtott e nehéz pillanatokban;

• valamint dr. Pethő Zsolt Csabát, aki szép és felemelő módon segítette szerettünk elengedését.

Mindannyiuk szeretetteljes támogatását, figyelmét és emberségét hálás szívvel őrizzük.