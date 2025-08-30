1 órája
Kathi Béla felesége megszólalt a temetés után
Salamon Dia közösségi oldalán mondott köszönetet.
Korábban arról számoltunk be, hogy pénteken temették el az egy hónappal ezelőtt tragikus balesetben elhunyt testépítőt. Kathi Béla temetésén a család, barátok, sporttársak gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek a testépítő legendától, a gyászolók egy szál virággal érkeztek, így rótták le a kegyeletüket.
Kathi Béla felesége megszólalt
Kathi Béla felesége megköszönte mindenkinek, aki segített férjét utolsó útjára kísérni. Mint írta,
Külön köszönet illeti:
• Balogh-Wittman Rómeót, Csuhai Jánost, Bohos Kornélt, Mezei Pált, Erdős Istvánt és Daróczi Andrist, valamint az őket segítő barátokat
• a Paraklétosz Nonprofit Kft. áldozatos munkáját;
• a ProKálló-Sec Kft. emberséggel végzett odaadó szolgálatát;
• a Mészy Rendezvénytechnika magas színvonalú közreműködését;
• Bencsik Tamara megható és gyönyörű énekét, amely vigaszt és erőt nyújtott e nehéz pillanatokban;
• valamint dr. Pethő Zsolt Csabát, aki szép és felemelő módon segítette szerettünk elengedését.
Mindannyiuk szeretetteljes támogatását, figyelmét és emberségét hálás szívvel őrizzük.
Végezetül külön hálával tartozunk mindazoknak a sporttársaknak, rajongóknak, akik tiszteletteljes jelenlétükkel kísérték el férjemet utolsó útjára. Támogatásuk és szeretetük feledhetetlen vigaszt jelentett számunkra ebben a nehéz időszakban.
