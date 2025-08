Szívszorító sorokkal búcsúznak az ismert emberek Kathi Bélától, felesége is megszólalt

Ó, neeee! Hát a Béla? Most a Béla? Nem elég még? Igazán örülök, hogy ismerhettelek, dolgozhattam veled, pontosan tudod te is, mi mindent fognak összekommentelni és mondani most az emberek, ahogyan azt is, mit mondanak majd azok, akik ismertek és tudták vagy legalább egy kicsit látták, milyen is vagy valójában. Nekem hiányozni fogsz Bélám, igazi karaktere és arca voltál egy egész szubkultúrának és keményen megdolgoztál érte, sokszor. Isten nyugosztaljon Kathi Béla, emlékezünk rád!