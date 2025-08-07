augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Szívszorító videót osztott meg Kathi Béla özvegye

Címkék#biciklibaleset#Kathi Béla#Scitec Gold Fitness Club#Gadó András#özvegy

Vaol.hu

Cipruson szenvedett halálos biciklibalesetet a népszerű testépítő, Kathi Béla. A Bors a baleset részleteivel kapcsolatban arról ír, a sportoló az információk szerint elesett a kerékpárral, és olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy nem tudták megmenteni az életét. 

Cipruson szenvedett halálos biciklibalesetet a népszerű testépítő, Kathi Béla
Cipruson szenvedett halálos biciklibalesetet a népszerű testépítő, Kathi Béla
Fotó: Katona Tibor

Szívszorító videót osztottak meg Scitec Gold Fitness Club YouTube-oldalán a tragédia után.

Sokat gondolkodtam, hogy kiírjam-e az érzéseimet a történtekről! Egyáltalán nekünk, akik ennyire közel álltunk egymáshoz, ki kellene-e írni bármit is?! Mi, akik amit akartunk mondani a másiknak, már vagy 1000x kimondtuk! Vannak, mikor nem kellenek szavak…… MI NEM BÚCSÚZUNK!

- fogalmazott Csuhai János, Kathi Béla közeli barátja a leírásban.

A videót Dia, Kathi Béla özvegye is megosztotta saját közösségi oldalán.

A videó a Borsonline oldalán megtekinthető.

Kathi Béla halálhíre megrázta a szombathelyi Gadó Andrást

- Szombaton beszéltünk telefonon, akkor Siófokon egy rendezvényen vett részt, majd este egy nagyon jó barátjának az esküvőjére sietett, és másnap utazott el a ciprusi családi nyaralásra – mondta Gadó András. - Megdöbbentett a halálhíre, ma arra ébredtem, hogy rengeteg ismerősöm elküldte a haláláról szóló hírt. A hideg futkosott a hátamon, amikor elolvastam, mi történt vele. Pályafutásom eleje óta, azaz körülbelül 18 éve ismertem Bélát. Egy ikon volt! Akivel olyan viszonyban volt, mindenkihez akadt egy-két jó szava, vagy tanácsa. Anno pedig még edzésterveket is kaptam tőle és volt, hogy versenyen ő adta át a díjat nekem. Aki pedig valamennyit letett az asztalra a sportágban, őket különösen elismerte és tisztelte. Emberileg és szakmailag és csak pozitív emlékeim vannak róla – nagyon sajnálom, ami vele történt - mondta portálunknak Gadó András.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu