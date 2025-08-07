Szívszorító videót osztott meg Kathi Béla özvegye

Cipruson szenvedett halálos biciklibalesetet a népszerű testépítő, Kathi Béla. A Bors a baleset részleteivel kapcsolatban arról ír, a sportoló az információk szerint elesett a kerékpárral, és olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy nem tudták megmenteni az életét.

Cipruson szenvedett halálos biciklibalesetet a népszerű testépítő, Kathi Béla

Fotó: Katona Tibor

Szívszorító videót osztottak meg Scitec Gold Fitness Club YouTube-oldalán a tragédia után.

Sokat gondolkodtam, hogy kiírjam-e az érzéseimet a történtekről! Egyáltalán nekünk, akik ennyire közel álltunk egymáshoz, ki kellene-e írni bármit is?! Mi, akik amit akartunk mondani a másiknak, már vagy 1000x kimondtuk! Vannak, mikor nem kellenek szavak…… MI NEM BÚCSÚZUNK!

- fogalmazott Csuhai János, Kathi Béla közeli barátja a leírásban.

A videót Dia, Kathi Béla özvegye is megosztotta saját közösségi oldalán.

A videó a Borsonline oldalán megtekinthető.

Kathi Béla halálhíre megrázta a szombathelyi Gadó Andrást

- Szombaton beszéltünk telefonon, akkor Siófokon egy rendezvényen vett részt, majd este egy nagyon jó barátjának az esküvőjére sietett, és másnap utazott el a ciprusi családi nyaralásra – mondta Gadó András. - Megdöbbentett a halálhíre, ma arra ébredtem, hogy rengeteg ismerősöm elküldte a haláláról szóló hírt. A hideg futkosott a hátamon, amikor elolvastam, mi történt vele. Pályafutásom eleje óta, azaz körülbelül 18 éve ismertem Bélát. Egy ikon volt! Akivel olyan viszonyban volt, mindenkihez akadt egy-két jó szava, vagy tanácsa. Anno pedig még edzésterveket is kaptam tőle és volt, hogy versenyen ő adta át a díjat nekem. Aki pedig valamennyit letett az asztalra a sportágban, őket különösen elismerte és tisztelte. Emberileg és szakmailag és csak pozitív emlékeim vannak róla – nagyon sajnálom, ami vele történt - mondta portálunknak Gadó András.