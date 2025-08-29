Utolsó útjára kísérték a legendás testépítőt, Kathi Bélát - fotókon a temetés

Pénteken kora délután a Hajdúböszörményi Köztemetőben eltemették egy ország példaképét, Kathi Bélát, aki július 31-én, 46 évesen hunyt el. Az erőemelésben és fekvenyomásban is országos bajnok sportoló ciprusi nyaralása közben, kerékpárbalesetben vesztette életét. A temetésen a család, barátok, sporttársak gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek a testépítő legendától, a gyászolók egy szál virággal érkeztek, így rótták le a kegyeletüket - írja a haon.hu.

Kathi Béla temetése: utolsó útjára kísérték a legendás testépítőt

Forrás: haon.hu

Előzmény: