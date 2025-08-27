augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időutazás

2 órája

Hősök nyomában – katonai hagyományok a Savaria karneválon

Címkék#magyar honvédség#Savaria Történelmi Karnevál#Kőszegi Nyugállományúak Egyesületének#Savaria karnevál

A Magyar Tartalékosok Szövetsége idén is megszervezte az arany vitézségi éremmel kitüntetett katonák leszármazottainak találkozóját Szombathelyen, amelyet a Savaria Történelmi Karnevál kísérőprogramjaként rendeztek meg. A résztvevők a Katonatörténeti Kiállítás helyszínén gyűltek össze, ahol az emlékezés és a hagyományápolás jegyében zajlottak a programok.

Vaol.hu
Hősök nyomában – katonai hagyományok a Savaria karneválon

A nap első részében Tatár József, a Kőszegi Nyugállományúak Egyesületének elnöke, a BEOSZ tagja tartott előadást „A Szent Korona oltalmában” címmel. Ebben a magyar államiság és a katonai szolgálat kapcsolatát elemezte a Szent Korona szimbolikáján keresztül, rámutatva arra, hogy a magyar katonák a történelem folyamán a Korona védelmére tettek esküt. Hangsúlyozta Szombathely kiemelt katonai szerepét is, amely a 19. századtól meghatározó helyőrségként szolgált, és ahol a katonai jelenlét a város életének szerves része volt.

A katonai hagyományok is helyet kaptak a Savaria karneválon
A katonai hagyományok is helyet kaptak a Savaria karneválon
Fotó: Nagy Laura

Katonai toborzópont a karneválon

A katonai hagyományok bemutatása mellett a Honvédség jelenéről is képet kaphattak a látogatók: az MH Klempa Kálmán 7. Területvédelmi Ezred Poppr Emil 83. Területvédelmi Zászlóalj toborzóponttal is megjelent a karneválon. A katonák részletesen tájékoztatták az érdeklődőket a tartalékos és hivatásos szolgálat lehetőségeiről, valamint a Magyar Honvédséghez való csatlakozás feltételeiről.

A délutáni program közös imádsággal és köszöntővel folytatódott, majd dr. Pozsgay Péter tartalékos főhadnagy, a MATASZ alelnöke tartott vetítéses előadást vitéz nemes Molnár László repülő hadnagy életútjáról. Az érdeklődők megismerhették, miként vált a játékos kisfiúból kiváló tanuló, sportember, hűséges bajtárs és végül a hazáért életét áldozó hős katona. Molnár László halálakor a legeredményesebb magyar vadászpilótának számított.

A találkozó kötetlen beszélgetéssel zárult, amely lehetőséget adott a résztvevőknek a személyes élmények és családi emlékek megosztására. A rendezvény méltó módon erősítette a katonai hagyományőrzést, a hősök iránti tiszteletet, és egyben bemutatta a Magyar Honvédség mai szerepvállalását is.



 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu