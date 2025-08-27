Hősök nyomában – katonai hagyományok a Savaria karneválon

A nap első részében Tatár József, a Kőszegi Nyugállományúak Egyesületének elnöke, a BEOSZ tagja tartott előadást „A Szent Korona oltalmában” címmel. Ebben a magyar államiság és a katonai szolgálat kapcsolatát elemezte a Szent Korona szimbolikáján keresztül, rámutatva arra, hogy a magyar katonák a történelem folyamán a Korona védelmére tettek esküt. Hangsúlyozta Szombathely kiemelt katonai szerepét is, amely a 19. századtól meghatározó helyőrségként szolgált, és ahol a katonai jelenlét a város életének szerves része volt.

A katonai hagyományok is helyet kaptak a Savaria karneválon

Fotó: Nagy Laura

Katonai toborzópont a karneválon

A katonai hagyományok bemutatása mellett a Honvédség jelenéről is képet kaphattak a látogatók: az MH Klempa Kálmán 7. Területvédelmi Ezred Poppr Emil 83. Területvédelmi Zászlóalj toborzóponttal is megjelent a karneválon. A katonák részletesen tájékoztatták az érdeklődőket a tartalékos és hivatásos szolgálat lehetőségeiről, valamint a Magyar Honvédséghez való csatlakozás feltételeiről.

A délutáni program közös imádsággal és köszöntővel folytatódott, majd dr. Pozsgay Péter tartalékos főhadnagy, a MATASZ alelnöke tartott vetítéses előadást vitéz nemes Molnár László repülő hadnagy életútjáról. Az érdeklődők megismerhették, miként vált a játékos kisfiúból kiváló tanuló, sportember, hűséges bajtárs és végül a hazáért életét áldozó hős katona. Molnár László halálakor a legeredményesebb magyar vadászpilótának számított.

A találkozó kötetlen beszélgetéssel zárult, amely lehetőséget adott a résztvevőknek a személyes élmények és családi emlékek megosztására. A rendezvény méltó módon erősítette a katonai hagyományőrzést, a hősök iránti tiszteletet, és egyben bemutatta a Magyar Honvédség mai szerepvállalását is.