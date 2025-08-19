Új kávézó nyílt Vasban - különleges Dubai fagylalt is kapható!

Újabb vasi helyen ihatunk meg egy finom feketét. A Szombathelytől mindössze pár percre lévő Gencsapátiban megnyílt a Mentha Coffee & Ice nevű kávézó, ami a hét minden napján várja a vendégeit. Lehet kapni mindenféle kávét, mangós, epres, zöldalmás limonádét és fagyikat is. Mint írják a hely közösségi oldalán, óriási csavart fagyi kínálattal és különleges Dubai fagyival várják a betérőket helyi templom és iskola szomszédságában.

Új vasi kávézó nyílt Gencsapátiban

Forrás: Mentha Coffee & Ice

A gyerekek sem fognak unatkozni, az udvaron kis minijátszótér várja őket: tollas, jenga, célbadobás, amőba és sok más játék. A belső térben vagy a külső teraszos helyszínen is elkortyolhatjuk a finomságokat, a nyitva tartás is elég kedvező, hétfőtől csütörtökig és vasárnap 12-20, pénteken és szombaton 12-21 óra között tölthetjük el itt az időt.