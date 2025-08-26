Egy hónapra lezárták a Keleti pályaudvart – itt a részletes tájékoztató

Elkezdődött a Keleti pályaudvar felújítása, amely 2025-ben négy hétig tartó lezárással jár. A pályaudvar teljes bezárása szükségessé vált, mert a kritikus vasúti infrastruktúrát – köztük a peronokat és a vasúti talpfákat – újítják meg. Bár a munka kevésbé látványos, a biztonságos és megbízható vasúti közlekedés szempontjából nélkülözhetetlen.

Négy héten át zárva lesz a Keleti pályaudvar

Keleti pályaudvar felújítás: négy hétig zárva az állomás

A Keleti pályaudvar lezárása idején a vonatok nem a megszokott vágányokról indulnak és érkeznek. A Keleti szerepét ideiglenesen a Nyugati Pályaudvar, Kelenföld, valamint Kőbánya-felső veszi át. A MÁV több új átszállási pontot is kijelölt Budapesten, amelyeket a főváros BKK-járatai, HÉV- és VOLÁN-buszai, valamint új MÁVbuszok és expresszvillamosok kötnek össze.

Hosszabb utazási idő, menetrendmódosítások

A menetrendi kínálat elvileg nem csökken, ugyanannyi vagy nagyobb kapacitású vonatok közlekednek, mint korábban. Ugyanakkor a Keleti pályaudvar bezárása miatt az átszállások és kerülőutak miatt az utazási idő megnövekedhet. Az utasok számára különösen fontos, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet és alternatív útvonalakat a mavcsoport.hu/keleti oldalon.

Szolgáltatások a lezárás idején

A Keleti pályaudvar Budapest vérkeringésében központi szerepet játszik, emiatt nem csak a vonatközlekedést érinti a felújítás. A földszinten a Kormányablak és a Rendőrség működik tovább, de a csarnokban más szolgáltatások szünetelnek. A jegypénztárak és az Utascentrum az aluljáró szint felől közelíthetők meg egy biztonságos, fedett folyosón keresztül. A jegykiadó automaták, a Prémium váró és a csomagmegőrzők ugyanakkor nem üzemelnek.

Mikor nyit újra a pályaudvar?

A felújítás a nyár végén kezdődött, és szeptember 20-ig tart. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója kiemelte: