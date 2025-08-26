augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos tudnivalók

36 perce

Egy hónapra lezárták a Keleti pályaudvart – itt a részletes tájékoztató

Címkék#Budapest#Keleti pályaudvar#MÁV#felújítás

Négy hétre lezárják a főváros egyik legforgalmasabb vasúti csomópontját. A Keleti pályaudvar felújítása teljes lezárással jár, a megszokott járatok ideiglenesen más állomásokon közlekednek.

Vaol.hu

Elkezdődött a Keleti pályaudvar felújítása, amely 2025-ben négy hétig tartó lezárással jár. A pályaudvar teljes bezárása szükségessé vált, mert a kritikus vasúti infrastruktúrát – köztük a peronokat és a vasúti talpfákat – újítják meg. Bár a munka kevésbé látványos, a biztonságos és megbízható vasúti közlekedés szempontjából nélkülözhetetlen.

Négy héten át zárva lesz a Keleti pályaudvar
Négy héten át zárva lesz a Keleti pályaudvar
Forrás: MTI/Balogh Zoltán

Keleti pályaudvar felújítás: négy hétig zárva az állomás

A Keleti pályaudvar lezárása idején a vonatok nem a megszokott vágányokról indulnak és érkeznek. A Keleti szerepét ideiglenesen a Nyugati Pályaudvar, Kelenföld, valamint Kőbánya-felső veszi át. A MÁV több új átszállási pontot is kijelölt Budapesten, amelyeket a főváros BKK-járatai, HÉV- és VOLÁN-buszai, valamint új MÁVbuszok és expresszvillamosok kötnek össze.

Hosszabb utazási idő, menetrendmódosítások

A menetrendi kínálat elvileg nem csökken, ugyanannyi vagy nagyobb kapacitású vonatok közlekednek, mint korábban. Ugyanakkor a Keleti pályaudvar bezárása miatt az átszállások és kerülőutak miatt az utazási idő megnövekedhet. Az utasok számára különösen fontos, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet és alternatív útvonalakat a mavcsoport.hu/keleti oldalon.

Szolgáltatások a lezárás idején

A Keleti pályaudvar Budapest vérkeringésében központi szerepet játszik, emiatt nem csak a vonatközlekedést érinti a felújítás. A földszinten a Kormányablak és a Rendőrség működik tovább, de a csarnokban más szolgáltatások szünetelnek. A jegypénztárak és az Utascentrum az aluljáró szint felől közelíthetők meg egy biztonságos, fedett folyosón keresztül. A jegykiadó automaták, a Prémium váró és a csomagmegőrzők ugyanakkor nem üzemelnek.

Mikor nyit újra a pályaudvar?

A felújítás a nyár végén kezdődött, és szeptember 20-ig tart. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója kiemelte: 

A nyár utolsó, talán legkevésbé forgalmas hetében kezdtük meg ezt a munkát, és szeptember első, talán még kevésbé forgalmas hetében folytatódik, hogy a lehető legkevesebb bizonytalanságot és kellemetlenséget okozzuk az utasoknak

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu