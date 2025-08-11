augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útjelző

48 perce

Mi a hiba a képen? - Így került ki egy tábla Vasban

Címkék#vas vármegye#Szent Mártonnak#Kemenesszentmárton#tábla#hiba

Ezen az elíráson pörög az internet. A Vas vármegyei Kemenesszentmárton került reflektorfénybe. Mi a hiba a táblán - olvasóink észreveszik?

Vaol.hu

A Sárvár és környéke Traffipax infó csoportban osztották meg a fotót: hibásan helyeztek ki egy táblát Vas vármegyében. Kemenesszentmárton településnév helyett Kemenesszentárton felirat olvasható a Merseváton nemrég kirakott táblán. Egy m betű kimaradt a feliratból. 

kemenesszentmárton
Kemenesszentmárton helyett Kemenesszentárton olvasható a nemrég kihelyezett táblán 
Fotó: VN/Facebook

Szent Márton nevét  mintegy 500 település viseli Európaszerte, s több ezer templomnak patrónusa. Az egykori Tours-i püspök Savariában látta meg a napvilágot, Szombathely szülöttje. 

Kemenesszentmártonra nem csak egy hibás tábla miatt érdemes figyelni

"A Kemenesszentmárton közepén álló, Szent Mártonnak szentelt templom a művészettörténészek szerint a 13. században épült. Az épületet az állandósult török fenyegetettség miatt a Rába védővonalát biztosító erődítménnyé alakították át. Ennek emlékei az oldalfalakon látható lőrésszerű ablakok" - erről a Szombathelyi Egyházmegye oldalán írnak, hozzáteszik:

"A falut a hódoltság idején több alkalommal, utoljára az 1683-ban, a Bécs alól visszavonuló tatár seregek dúlták fel. A reformáció idején a templom az evangélikusoké lett, és a környék vallási központjává vált. Itt élt a Kemenes-vidék evangélikus prédikátora is. 

A községi templomot a katolikusok 1732-ben királyi rendeletre visszakapták. Ezt követően került sor a homlokzati torony megépítésére, a templomhajó és a szentély barokk stílusú átalakításra. A főoltár 19. században festett, szignó nélküli képe a lovon ülő, köpenyét az amiens-i koldussal megosztó Szent Mártont ábrázolja. A plébánia 1860-ban készült pecsétjén a kezét áldóan emelő, pásztorbotot tartó Szent Márton püspök képe látható. Körirata K * SZENTMÁRTONI * KAT EGYHÁZ PECSÉTJE 1860. A templomot 1958-ban tatarozták és a falut fíliaként a vönöcki plébániához csatolták".

Kemenesszentmártonra tehát nem csak egy elírás miatt érdemes odafigyelni. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu