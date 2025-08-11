Mi a hiba a képen? - Így került ki egy tábla Vasban

A Sárvár és környéke Traffipax infó csoportban osztották meg a fotót: hibásan helyeztek ki egy táblát Vas vármegyében. Kemenesszentmárton településnév helyett Kemenesszentárton felirat olvasható a Merseváton nemrég kirakott táblán. Egy m betű kimaradt a feliratból.

Kemenesszentmárton helyett Kemenesszentárton olvasható a nemrég kihelyezett táblán

Fotó: VN/Facebook

Szent Márton nevét mintegy 500 település viseli Európaszerte, s több ezer templomnak patrónusa. Az egykori Tours-i püspök Savariában látta meg a napvilágot, Szombathely szülöttje.

Kemenesszentmártonra nem csak egy hibás tábla miatt érdemes figyelni

"A Kemenesszentmárton közepén álló, Szent Mártonnak szentelt templom a művészettörténészek szerint a 13. században épült. Az épületet az állandósult török fenyegetettség miatt a Rába védővonalát biztosító erődítménnyé alakították át. Ennek emlékei az oldalfalakon látható lőrésszerű ablakok" - erről a Szombathelyi Egyházmegye oldalán írnak, hozzáteszik:

"A falut a hódoltság idején több alkalommal, utoljára az 1683-ban, a Bécs alól visszavonuló tatár seregek dúlták fel. A reformáció idején a templom az evangélikusoké lett, és a környék vallási központjává vált. Itt élt a Kemenes-vidék evangélikus prédikátora is.

A községi templomot a katolikusok 1732-ben királyi rendeletre visszakapták. Ezt követően került sor a homlokzati torony megépítésére, a templomhajó és a szentély barokk stílusú átalakításra. A főoltár 19. században festett, szignó nélküli képe a lovon ülő, köpenyét az amiens-i koldussal megosztó Szent Mártont ábrázolja. A plébánia 1860-ban készült pecsétjén a kezét áldóan emelő, pásztorbotot tartó Szent Márton püspök képe látható. Körirata K * SZENTMÁRTONI * KAT EGYHÁZ PECSÉTJE 1860. A templomot 1958-ban tatarozták és a falut fíliaként a vönöcki plébániához csatolták".

Kemenesszentmártonra tehát nem csak egy elírás miatt érdemes odafigyelni.