Savaria Karnevál 2025
1 órája
Képeket hoztunk az éledező karneválról
Fotó: KSZ
Nyitnak az ételes bódék, tolakodnak az illatok és nő a vásárlási kedv. Ma még munkanap van, de egyre többen igyekeznek a belváros felé, jelmezben vagy anélkül, gyerekestül vagy egyedül, sietve vagy ráérősen, de mindenképpen várakozón, hogy bevegyék magunkat Szombathely legnagyobb históriás rendezvényének forgatagába és átéljék a történelem varázsát. Péntek délelőtti képeket hoztunk az éledező karneválról.
Karneváli hangulatok péntek délelőttFotók: Kóbor Szonja
Savaria Karnevál 2025
- Ugrás az időben: felvonultak a legiók, az ókori római hadsereg egységei - fotók
- Pénteki időjárás: a szél beleszólhat a karneváli programokba
- A tűz gyermekei varázsoltak a Savaria Karnevál első estéjén - fotók
- Savaria karnevál: az Animasongs-koncertről hoztunk egy galériányi képet!
- Savaria karnevál: sok-sok képet hoztunk a Szombathelyi Szimfonikusok nyitókoncertjéről
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre