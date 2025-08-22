Nyitnak az ételes bódék, tolakodnak az illatok és nő a vásárlási kedv. Ma még munkanap van, de egyre többen igyekeznek a belváros felé, jelmezben vagy anélkül, gyerekestül vagy egyedül, sietve vagy ráérősen, de mindenképpen várakozón, hogy bevegyék magunkat Szombathely legnagyobb históriás rendezvényének forgatagába és átéljék a történelem varázsát. Péntek délelőtti képeket hoztunk az éledező karneválról.