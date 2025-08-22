augusztus 22., péntek

1 órája

Közösség, retró-hangulat és szórakozás, együtt Kétvölgyön

Címkék#Kétvölgy#sör#büfé#rendezvény#hangulat#program

Nem csak a retró éli másod- (sokad?) virágzását, de a közös főzés és filmnézés is egyre népszerűbb. Kétvölgy festői vidékén is ilyenekben lehet részünk!

Gombos Kálmán

A Rába-vidéki apró település megint hallat magáról! „Retró Délután” nevű rendezvényre hívogatják az érdeklődőket, amelyet a kétvölgyi Kultúrház udvarán tartanak (Fő út 28.).

Kétvölgyön közös főzés, filmnézés is lesz
Kétvölgyön közös főzés, filmnézés is lesz
Fotó: VN/Gombos Kálmán

Kétvölgyi programok

Augusztus 23-án, szombaton délután három órakor közös főzéssel veszi kezdetét a rendezvény, este héttől pedig filmvetítés lesz. A népszerű „Hogyan tudnék élni nélküled?” bizonyára sokaknak bejön majd: egy nosztalgikus filmest várható, a retró hangulathoz illően.

A rendezvény ideje alatt büfé is lesz, csapolt sörrel és tekerős fagylalttal. A kicsikre is gondoltak, fa körhinta és népi játékok adnak majd önfeledt perceket számukra. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők: a Kétvölgyért Egyesület, a kétvölgyi Községi Önkormányzat, a Kétvölgy Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyarországi Szlovének Szövetsége.

