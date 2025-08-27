Volt legfüstösebb, leghúsosabb – de megtelt a retró hangulatú moziterem is

Nagy készülődés, sürgés-forgás előzte meg a hétvégi eseményeket – mint arról lapunk is beszámolt. A Kétvölgy Településért Egyesület kreatív tagjainak köszönhetően a település egyik közösségi színtere, a Kultúrház környezete vidám dekorációt kapott az augusztus 23-án megrendezett retró délutánra – osztotta meg portálunkkal Doncsecz András, Kétvölgy polgármestere. A legutóbbi rábavidéki rönkhúzáson debütáló, nagy sikert arató „Örvendek” mozgóbüfé – ahogy a májusban Kétvölgyön megrendezett rábavidéki réteshúzás rendezvényen is – ismét leparkolt a Kultúrház udvarára és palacsintabüféként a helyi ügyeskezű asszonyok és urak által készített finomságokat kínálta. A Kultúrház udvarán lévő Kemencésház fedett rendezvénytere pedig moziteremmé avanzsált erre az alkalomra, hogy méltó helyszínt biztosítson a nap fénypontjához, a Hogyan tudnék élni nélküled? című film vetítéséhez.

Kétvölgyön sokféle finomság és közös mozizás is volt

Fotó: VN/Doncsecz András

Kétvölgyi lecsózás és mozi

A retró délután bográcsos lecsófőzéssel kezdődött, amelyen – a környező településekről és a szomszédos Szlovéniából érkezett civil szervezetek által delegált, valamint baráti társaságokból összeállt – összesen 11 csapat barátságos hangulatban versengett egymással a vendégek nagy örömére. Az ételeket a helyi zsűri értékelte és egyedi értékeléseket osztott ki: legízgazdagabb, legfüstösebb, legcsípősebb, leghúsosabb, legédesebb stb. lecsó. A szervezők emléklappal és ajándékcsomaggal köszönték meg a részvételt. A csomagokban egy nemrég nyílt kétvölgyi borászat borai is megtalálhatóak voltak. A büfékben frissítő italokat, tekerős fagylaltot, édességeket és a fő programhoz, a filmvetítéshez nélkülözhetetlen pattogatott kukoricát kínáltak. Ugyan az időjárás nem kedvezett az alkonyati kültéri filmvetítésnek, a retró hangulatú moziteremben összegyűlt teltházas nézősereg jól szórakozott a 2024-ben bemutatott romantikus, zenés filmvígjáték vetítésén, amely Kétvölgyön is nagy sikert aratott.

Élmény volt együtt lenni

Kétvölgy aktív közössége ismét kitett magáért, hogy hamisítatlan retró hangulatot teremtsen a felszolgált ételekkel és italokkal, valamint az elmúlt 35 év legsikeresebb magyar filmjének vetítésével. „Ezen a napon közel kétszáz fő vett részt a programokon, akik reményeink szerint ezúttal is felejthetetlen élményeket szereztek nálunk” – zárta szavait a polgármester.