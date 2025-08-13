Kis település nagy napja – életmű-kiállítás Körmenden

Haraszti Margit 1984-ben kapott felkérést a Batthyány-kastély dísztermének restaurálására, amit éppen 40 éve, 1985-ben fejezett be. A díszterem neobarokk díszítőfestése a szovjet katonaság áldozata lett, a kastélyban "állomásozó" katonák lekaparták, lemeszelték 1945-1957 között. Ez a terem telt meg szombaton délután, életmű-kiállításának megnyitóján. Elsőként Mészáros Imre, Harasztifalu polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. "Haraszti Margit mély érzésű, nagy tudású, büszke nő volt, akinek királynői termete és szépsége kőkemény őszinteséggel, egyenes gerinccel és emberi tartással párosult" – mondta el.

Kiállítás a körmendi Batthyány-kastélyban, telt házzal - Haraszti-Gina

Fotó: Jambori Tamas

A festő és restaurátor kiállítása

Vargáné Lóránt Andrea alapos részletességgel beszélt a kiállítási anyagról, majd Haraszti Margit lánya, Gina filmrendező osztott meg személyes emlékeket édesanyjáról, és meghatottan köszönte meg a megemlékezést. A kiállítás nem jöhetett volna létre, ha nincs Bálint Csaba, aki kitalálta és a lehető legnagyobb kitartással végigvitte az "ügyet". Rengeteg támogatója volt a hiánypótló tárlatnak, többek között Harasztifalu Község Önkormányzata, a település civil szervezetei, valamint ott élő és onnan elszármazott magánszemélyek. Számos harasztifalusi, diáktárs, valamint főiskolai- és pályatárs is jelen volt.

Kiállítás a körmendi Batthyány-kastélyban, telt házzal - Bálint Csaba

Fotó: Jambori Tamas

Az életmű-kiállítás szeptember 19-ig látogatható a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum nyitvatartási idejében.

