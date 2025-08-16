2 órája
Mi a művészet? Vincze Márton kiállításán jártunk
A mai kortárs művészet talán egyik legnagyobb kérdése, hogy mit nevezhetünk valódi művészeti értéknek? Vincze Márton Három munka című kiállításán erre keresi a választ a művész a befogadó segítségével.
Ahogy megérkezünk a büki Melancholy Art Fesztiválra, rögtön beinvitálnak a kihelyezett nyilak, miszerint Vinzce Márton kiállítását az első emeleten lehet megtekinteni, nem mellesleg egy klímás helységben, ami nagy előny a hőségben. Útközben össze is találkoztunk a művésszel, így sikerült egy rögtönzött tárlatvezetést is kapnunk.
Belépvén a terembe, a kiállítás címéhez hűen, három munkát látunk. Balra pólók, jobbra fotók, bár nem a hagyományos értelemben véve, az ajtó falán pedig vásznak. A különböző technikákkal készült alkotásokat összeköti a közös jelentés: mi a művészet értéke?
Vincze Márton kiállításán jártunkFotók: Kóbor Szonja
Vincze Márton első kiállítás-harmada a 2016-os Az érték problémája nevet viseli úgy, mint Márton a projekthez használt pólókat 5 hónapig. A 163 pólóból álló diplomamunkájából most ötöt hozott el Bükre, azt az ötöt, ami a legjobban megmutatja, hogy mekkora kontraszt tud lenni egy millió és egy millió között. A projekt célja az volt, hogy bemutassa, nem az a lényege a művészetnek, hogy pénzt keressen vele. A megélhetés kérdése okozott benne egy frusztrációt, ami megakasztotta az alkotói folyamatokat, így úgy döntött, keres egy olyan alkotói formát, ami annyira minimális, mondhatni lusta, hogy szinte láthatatlan, mégis egy nagy folyamat része. Így esett a választása a viselés aktusára, amihez nem kellett más, mint türelem, 5 hónap, 163 póló és egy nagy doboz, amibe elrakhatta a már kész darabokat. A 163. napon Márton a világ összes valutája alapján beárazta a pólókat 1.000.000 millióra, így a pólók értéke a 20 eurótól az 1.144.808.056 euróig terjed. Ez a projekt még mondhatni lezáratlan, hiszen megvásárolhatók is a darabok - 1 millióért.
Mindenki látta, de senki nem vette észre. Semmit nem csináltam, mégis 5 hónapig éjjel nappal folyamatosan dolgoztam. Drága, mégis olcsó. - mondja Márton a projektre.
Hiba mint alkotói eszköz Vincze Márton kiállításán
Márton számára a hiba mindig egy új, járatalan utat sejtet. Így született meg a 2019-es RAW Glitch sorozata is, ami gyakorlatilag hibás fényképekből áll. A művész a fotózás során elromló SD kártyájával kezdett el kísérletezni, majd a hibákat tudatosan használni.
A vásznakon sem megszokott alkotások nyílnak elénk. Márton elmondása alapján a művészeti tanulmányai kezdete óta vívódik azon, hogy a "firka", a nonfiguratív ábrázolás művészetnek számít-e, ezért eddig csak kicsi felületekre, füzetekbe csinálta ezt, de rájött, hogy ad nekik egy nagyobb felületet, teret, és számára van egy meditatív alkotói folyamata, akkor miért is nem nevezhetnénk művészetnek? A kezdeti szabad vonalhúzás aktusa egy felszabadító érzéssel jár számára, amely a rajzolás során felépíti magát, ,majd a saját kereteibe záródik.
Vincze Mártonnak ez az első önálló kiállítása, de nagyon élvezte a folyamatát, így biztosan szeretné még máshol is bemutatni alkotásait. A Három munka kiállítást a Melancholy Art Fesztivál keretein belül szombat estig lehet megtekinteni Bükön a művelődési házban.