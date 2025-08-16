Mi a művészet? Vincze Márton kiállításán jártunk

Vincze Márton első kiállítás-harmada a 2016-os Az érték problémája nevet viseli úgy, mint Márton a projekthez használt pólókat 5 hónapig. A 163 pólóból álló diplomamunkájából most ötöt hozott el Bükre, azt az ötöt, ami a legjobban megmutatja, hogy mekkora kontraszt tud lenni egy millió és egy millió között. A projekt célja az volt, hogy bemutassa, nem az a lényege a művészetnek, hogy pénzt keressen vele. A megélhetés kérdése okozott benne egy frusztrációt, ami megakasztotta az alkotói folyamatokat, így úgy döntött, keres egy olyan alkotói formát, ami annyira minimális, mondhatni lusta, hogy szinte láthatatlan, mégis egy nagy folyamat része. Így esett a választása a viselés aktusára, amihez nem kellett más, mint türelem, 5 hónap, 163 póló és egy nagy doboz, amibe elrakhatta a már kész darabokat. A 163. napon Márton a világ összes valutája alapján beárazta a pólókat 1.000.000 millióra, így a pólók értéke a 20 eurótól az 1.144.808.056 euróig terjed. Ez a projekt még mondhatni lezáratlan, hiszen megvásárolhatók is a darabok - 1 millióért.

Mindenki látta, de senki nem vette észre. Semmit nem csináltam, mégis 5 hónapig éjjel nappal folyamatosan dolgoztam. Drága, mégis olcsó. - mondja Márton a projektre.

Hiba mint alkotói eszköz Vincze Márton kiállításán

Márton számára a hiba mindig egy új, járatalan utat sejtet. Így született meg a 2019-es RAW Glitch sorozata is, ami gyakorlatilag hibás fényképekből áll. A művész a fotózás során elromló SD kártyájával kezdett el kísérletezni, majd a hibákat tudatosan használni.