Világutazó kiállítás érkezett Sárvárra: ilyen még nem volt a folklórnapokon

A rendhagyó kiállítás 60 méter hosszú, kétoldalas paravánrendszeren mutatja be a világ számos pontján élő közösségek népviseletét – Uruguaytól Norvégiáig, Erdélytől egészen Udmurtföldig. A megnyitón a Sárvár Jövőjéért Civil Kerekasztal Egyesület nevében Dr. Kondora Bálint köszöntötte a vendégeket. Elmondta: a sárvári bemutató Németh Roland helyi amatőr fotós személyes kapcsolatának köszönhető, aki régóta figyelemmel kíséri Dávid Botond munkáját. Köszönetet mondott a Nádasdy Kulturális Központnak is, akik társszervezőként segítették az eseményt, amely a 44. Sárvári Nemzetközi Folklórnapok kísérőprogramja.

Hámori Sándor, dr. Kondora Bálint, Dávid Botond a kiállítás megnyitóján. Fotó: fMogyoróssy Csongor

A viseletek mögött történetek rejlenek

A megnyitón Sándor Zsófi népdalénekes működött közre. Miután a vendégek körbejárták a „falakat”, kezdődött a könyvbemutató. Elsőként Hámori Sándor viseletgyűjtő négy különböző Kárpát-medencei paraszti viseletet mutatott be saját gyűjteményéből, majd Dávid Botonddal Dr. Kondora Bálint beszélgetett a könyvről. A fotográfus röviden elmesélte, mi az ő története, hogyan vált egy hobbi szenvedéllyé, hogyan járta végig a világot, viseleteket kutatva, fotókat készítve. Dávid Botond kiemelte: nemcsak a ruha fontos, hanem a viselő személy története is. A Geofolk gyűjtemény jelenleg 2180 dokumentációs céllal készült fényképet tartalmaz – ebből 600 a Kárpát-medencéből, a többi 57 másik országból –, a teljes archívum pedig több, mint 4300 képet számlál.

A világ népeinek viseleteit bemutató kiállítás a Nádasdy-vár előtt látható. Fotó: Mogyoróssy Csongor

Egy világjáró kiállítás újabb állomása

A sárvári tárlat a 62. állomása a világot bejáró kiállításnak, amelyet egyre több helyre hívnak meg. Dávid Botond munkáját az Európai Parlament Európai Polgár Díjjal ismerte el az európai értékek és a népek közötti együttműködés előmozdításának segítéséért. A Geofolk röviden: a paraszti hétköznapi öltözködés tipológiája – egy fotóművész érzékeny lencséjén keresztül, aki a múltat járja, hogy megőrizze azt a jövőnek.

A tárlat Sárváron augusztus 21-ig tekinthető meg a Hild parkban a nemzetközi folklórnapok ideje alatt, ahol négy nemzet táncosai és számos gyermekprogram, koncert is várja az érdeklődőket a Nádasdy-várba.