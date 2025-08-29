Döbbenet! Kígyó lapult egy magyar nő Temu-s csomagjában - fotó

Egészen elképesztő incidens terjed futótűzként az interneten, ami egy magyar nővel történt a minap. A Blikk cikkében arról ír, hogy ártalmatlanul indult minden, hiszen az érintett hölgy, Tímea nem csinált semmi különöset, csak ahogy sokan mások is, rendelt a Temuról. Csomagja meg is érkezett, ám ekkor alighanem minden nő rémálma vált valóra, ugyanis a dobozban a termékek mellett egy kígyó is lapult. A hüllő viszont nagyon is élt, és egyáltalán nem szerepelt a rendelési listán.

Így osztotta meg az egyik csoportban Tímea történetét, hogy kígyót talált a renelésében.

Forrás: Facebook

Kígyó a Temu-s csomagban

Az asszony az első sokk után egy kígyókkal foglalkozó Facebook-csoportban osztotta meg történetét és kért segítséget, ahol viszont azonnal beindultak a találgatások – egyesek azonnal rákosi viperát véltek felfedezni a fotón, míg mások ártalmatlan siklónak gondolták az állatot. Az aggodalmat tovább fokozta, hogy az egyik kommentelő a Google Lens segítségét kérte, amely szintén úgy vélte, hogy egy Kínából érkező mérgeskígyóról van szó.

Mint kiderült, Tímea és a családja végül a legfelelősségteljesebb megoldást választotta, és a Fővárosi Állat-, és Növénykertbe vitte a hüllőt, ahol megállapították, hogy egy teljesen ártalmatlan rézsiklóról van szó, amely minden bizonnyal hazánkban került valahol a csomagba.

Vasban is történtek hasonló esetek, észleltek kígyókat, mégha nem is Temu-s csomagban...

Néhány éve írtunk arról, hogy hüllőket találtak a dolgozók a kőszegi kábelgyárban. A kígyók a bejelentő szerint egy Tunéziából érkezett dobozból másztak ki – a dolgozók pedig rettegnek. Ebben az esetben is hamar kiderült, ártalmatlan siklókról van szó.

Nem is olyan régen történt, hogy jókora siklót fotóztak Szombathelyen, a Perintparti sétányon. Szintén nagy riadalmat keltett a járókelők körében, mivel kígyónak nézték, a hobbiállat minden bizonnyal meglóghatott valahonnan.