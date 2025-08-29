augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Valóra vált rémálom

1 órája

Döbbenet! Kígyó lapult egy magyar nő Temu-s csomagjában - fotó

Címkék#csomag#Temu#kígyó

Valóra vált minden nő rémálma, döbbenet, hogy mit rejtett Tímea csomagja. Nem csupán azokat a termékeket, amiket rendelt, hanem egy kígyót is.

Vaol.hu

Egészen elképesztő incidens terjed futótűzként az interneten, ami egy magyar nővel történt a minap. A Blikk cikkében arról ír, hogy ártalmatlanul indult minden, hiszen az érintett hölgy, Tímea nem csinált semmi különöset, csak ahogy sokan mások is, rendelt a Temuról. Csomagja meg is érkezett, ám ekkor alighanem minden nő rémálma vált valóra, ugyanis a dobozban a termékek mellett egy kígyó is lapult. A hüllő viszont nagyon is élt, és egyáltalán nem szerepelt a rendelési listán. 

Így osztotta meg az egyik csoportban Tímea történetét, hogy kígyót talált a renelésében.
Így osztotta meg az egyik csoportban Tímea történetét, hogy kígyót talált a renelésében.
Forrás: Facebook

Kígyó a Temu-s csomagban

Az asszony az első sokk után egy kígyókkal foglalkozó Facebook-csoportban osztotta meg történetét és kért segítséget, ahol viszont azonnal beindultak a találgatások – egyesek azonnal rákosi viperát véltek felfedezni a fotón, míg mások ártalmatlan siklónak gondolták az állatot. Az aggodalmat tovább fokozta, hogy az egyik kommentelő a Google Lens segítségét kérte, amely szintén úgy vélte, hogy egy Kínából érkező mérgeskígyóról van szó.

Mint kiderült, Tímea és a családja végül a legfelelősségteljesebb megoldást választotta, és a Fővárosi Állat-, és Növénykertbe vitte a hüllőt, ahol megállapították, hogy egy teljesen ártalmatlan rézsiklóról van szó, amely minden bizonnyal hazánkban került valahol a csomagba.

Vasban is történtek hasonló esetek, észleltek kígyókat, mégha nem is Temu-s csomagban...

Néhány éve írtunk arról, hogy hüllőket találtak a dolgozók a kőszegi kábelgyárban. A kígyók a bejelentő szerint egy Tunéziából érkezett dobozból másztak ki – a dolgozók pedig rettegnek. Ebben az esetben is hamar kiderült, ártalmatlan siklókról van szó.

Nem is olyan régen történt, hogy jókora siklót fotóztak Szombathelyen, a Perintparti sétányon. Szintén nagy riadalmat keltett a járókelők körében, mivel kígyónak nézték, a hobbiállat minden bizonnyal meglóghatott valahonnan. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu