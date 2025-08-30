Kigyulladt egy autó a 8-as főúton

A Katasztrófavédelem hivatalos oldalán számolt be, hogy kigyulladt egy személyautó a 8-as főúton Karakó térségében, a 109-es kilométerszelvény közelében. Az ajkai hivatásos és a celldömölki önkormányzati tűzoltók, valamint a jánosházai önkéntes tűzoltók eloltották a lángokat. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani.