augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Indulás!

2025.08.29. 14:05

Szombathelyiek kedvenc nyárzáró kirándulóhelyei: TOP 3+3

Címkék#szombathely környék#ösvény#látvány

Nyárzáró felfrissülés Szombathely környékén: hat hely, amit érdemes felfedezni, ha még nem tetted eddig. Remek kirándulásokat lehet tenni errefelé: mutatjuk is!

Gombos Kálmán

Ahogy a nyár utolsó napjai közelednek, egyre többen keresnek olyan kirándulóhelyeket Szombathely környékén, ahol a természet közelsége, a mozgás öröme és a kikapcsolódás egyszerre megtalálható. A város és közvetlen környéke bővelkedik ilyen célpontokban – íme hat kedvenc, amit mindenkinek bátran ajánlunk: legyen szó akár egy kis sétáról, pihenésről, olvasgatásról vagy éppen horgászatról. Az első három ajánlatunk a városon belül található, de a másik három, környékbeli helyhez sem kell tíz-tizenöt kilométernél többet menni.

Kirándulóhelyek Szombathely környékén a nyár végére
Kirándulóhelyek Szombathely környékén a nyár végére
Fotó: Unger Tamás

TOP 3+3 kirándulóhely

Szombathely, Csónakázó-tó – a városi oázis

A város „zöld szívében” található a Csónakázó-tó, amely nemcsak a vízparti séták, hanem a csónakázásnak és a vízibiciklizésnek is kedvelt helyszíne. A tó körül kiépített sétautak, játszótér és szabadtéri edzőpontok várják a látogatókat, de lehet egy jót fagyizni vagy kávézni is. Nyáron és ősszel is népszerű, különösen a naplementék idején, amikor a víztükör aranyba borul.

Szombathely, Parkerdő – sport és pihenés egy helyen

A Szombathelyi Parkerdő 299 hektáros területe igazi zöld menedék a város zajától alig pár kilométerre. Futópályák, tanösvények, játszótér és piknikezőhelyek teszik változatossá a kikapcsolódást. A Tornaliget nevű szabadtéri edzőpark és a Cinege tanösvény különösen népszerű a családosok és sportolók körében. Mindezek mellett a Büfé is rendelkezésre áll, legyen szó egy szelet zsíroskenyérről vagy egy korsó sörről (van buszjárat is)!

Szombathely, Kámoni Arborétum – botanikai csoda

A Kámoni Arborétum Magyarország leggazdagabb fás szárú gyűjteményével büszkélkedhet; több mint 3200 faj és fajta található itt. A 27 hektáros területen rododendronok, fenyők, juharfák és mocsárciprusok között sétálhatunk. A Gyöngyös-patak mentén kialakított ösvények és a dendrocolor sziklakert különleges látványt nyújtanak minden évszakban – természetesen nyár végén is.

© Unger Tamás
Fotó: Unger Tamás

Abérti-tó – mesterséges tó, természetes élmény

A Lukácsháza határában fekvő Abért-tavak eredetileg árvízvédelmi céllal épültek, de mára népszerű kiránduló- és horgászhellyé váltak. A két tó körül kerékpárutak, madármegfigyelő pontok és pihenőhelyek találhatók. A Kőszegi-hegység lenyűgöző látványa és a vízparti nyugalom különleges hangulatot kölcsönöz a helynek.

Holdfényliget Kalandpark – az Alpokalja játszótere

Gyöngyösfaluban, Szombathelytől alig tíz kilométerre található a Holdfényliget, az ország egyik legnagyobb kalandparkja. Drótkötélpályák, mászófalak, kisvasút, mezítlábas ösvény és indián tipik várják az aktív kikapcsolódásra vágyókat. A park minden korosztály számára kínál élményeket, a háromévesektől a felnőttekig.

Dozmati víztározó – a nyugalom birodalma

Dozmat határában található a víztározó, amely az Arany-patak szabályozására épült, de mára a természetkedvelők kedvenc célpontja lett. A 7,2 hektáros állandó vízfelület madaraknak és vízinövényeknek is otthont ad, miközben kellemes sétákra csábít. A közeli Krisztina-kilátóból lenyűgöző panoráma nyílik a tározóra és a környező dombokra.

© Unger Tamás
Kirándulóhelyek Szombathely környékén a nyár végére
Fotó: Unger Tamás

Ha csak egy délutánod van, vagy egy egész hétvégéd, ezek a helyek garantáltan feltöltenek – testileg és lelkileg is. Szombathely környéke nemcsak nyáron, hanem ősszel is sok élményt kínál. Ha pedig ennél távolabb is elmennél, elbújási szándékkal – nos, akkor is vannak tippjeink

  • Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu