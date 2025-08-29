2025.08.29. 14:05
Szombathelyiek kedvenc nyárzáró kirándulóhelyei: TOP 3+3
Nyárzáró felfrissülés Szombathely környékén: hat hely, amit érdemes felfedezni, ha még nem tetted eddig. Remek kirándulásokat lehet tenni errefelé: mutatjuk is!
Ahogy a nyár utolsó napjai közelednek, egyre többen keresnek olyan kirándulóhelyeket Szombathely környékén, ahol a természet közelsége, a mozgás öröme és a kikapcsolódás egyszerre megtalálható. A város és közvetlen környéke bővelkedik ilyen célpontokban – íme hat kedvenc, amit mindenkinek bátran ajánlunk: legyen szó akár egy kis sétáról, pihenésről, olvasgatásról vagy éppen horgászatról. Az első három ajánlatunk a városon belül található, de a másik három, környékbeli helyhez sem kell tíz-tizenöt kilométernél többet menni.
TOP 3+3 kirándulóhely
Szombathely, Csónakázó-tó – a városi oázis
A város „zöld szívében” található a Csónakázó-tó, amely nemcsak a vízparti séták, hanem a csónakázásnak és a vízibiciklizésnek is kedvelt helyszíne. A tó körül kiépített sétautak, játszótér és szabadtéri edzőpontok várják a látogatókat, de lehet egy jót fagyizni vagy kávézni is. Nyáron és ősszel is népszerű, különösen a naplementék idején, amikor a víztükör aranyba borul.
Szombathely, Parkerdő – sport és pihenés egy helyen
A Szombathelyi Parkerdő 299 hektáros területe igazi zöld menedék a város zajától alig pár kilométerre. Futópályák, tanösvények, játszótér és piknikezőhelyek teszik változatossá a kikapcsolódást. A Tornaliget nevű szabadtéri edzőpark és a Cinege tanösvény különösen népszerű a családosok és sportolók körében. Mindezek mellett a Büfé is rendelkezésre áll, legyen szó egy szelet zsíroskenyérről vagy egy korsó sörről (van buszjárat is)!
Szombathely, Kámoni Arborétum – botanikai csoda
A Kámoni Arborétum Magyarország leggazdagabb fás szárú gyűjteményével büszkélkedhet; több mint 3200 faj és fajta található itt. A 27 hektáros területen rododendronok, fenyők, juharfák és mocsárciprusok között sétálhatunk. A Gyöngyös-patak mentén kialakított ösvények és a dendrocolor sziklakert különleges látványt nyújtanak minden évszakban – természetesen nyár végén is.
Abérti-tó – mesterséges tó, természetes élmény
A Lukácsháza határában fekvő Abért-tavak eredetileg árvízvédelmi céllal épültek, de mára népszerű kiránduló- és horgászhellyé váltak. A két tó körül kerékpárutak, madármegfigyelő pontok és pihenőhelyek találhatók. A Kőszegi-hegység lenyűgöző látványa és a vízparti nyugalom különleges hangulatot kölcsönöz a helynek.
Holdfényliget Kalandpark – az Alpokalja játszótere
Gyöngyösfaluban, Szombathelytől alig tíz kilométerre található a Holdfényliget, az ország egyik legnagyobb kalandparkja. Drótkötélpályák, mászófalak, kisvasút, mezítlábas ösvény és indián tipik várják az aktív kikapcsolódásra vágyókat. A park minden korosztály számára kínál élményeket, a háromévesektől a felnőttekig.
Dozmati víztározó – a nyugalom birodalma
Dozmat határában található a víztározó, amely az Arany-patak szabályozására épült, de mára a természetkedvelők kedvenc célpontja lett. A 7,2 hektáros állandó vízfelület madaraknak és vízinövényeknek is otthont ad, miközben kellemes sétákra csábít. A közeli Krisztina-kilátóból lenyűgöző panoráma nyílik a tározóra és a környező dombokra.
Ha csak egy délutánod van, vagy egy egész hétvégéd, ezek a helyek garantáltan feltöltenek – testileg és lelkileg is. Szombathely környéke nemcsak nyáron, hanem ősszel is sok élményt kínál. Ha pedig ennél távolabb is elmennél, elbújási szándékkal – nos, akkor is vannak tippjeink…
