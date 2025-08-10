Szabad sírni, nekünk erre kell reagálnunk – Bölcsődei szakember ad tanácsot kisgyermekeseknek

Gyakorlati tanácsokkal és hasznos információkkal segítette a szülőket a májusi Bölcsőde Expo. A SOE ERTI Kámoni Arborétumban Hogyan mondjam el neked?” Nehéz kommunikációs helyzetek a családban címmel a Zsámbékról érkezett Gyuriczáné Botka Emőke mentálhigiénés tanár, a kora gyermekkori nevelés szakértője, Gordon kommunikációs tréner tartott villámcoachingot. A kisgyermekes családokban gyakori nehézségekről, kihívásokról kérdeztük.

Fotó: Cseh Gábor

A kisgyermekek fejlődési krízisei feladják a leckét

– A kisgyermekek fejlődése köré csoportosítható a legtöbb kérdés. Az életükben jelentkező törvényszerű fejlődési krízisek feladják a leckét a szülőknek. Leginkább az érzelmi irányítottságukkal – az érzelmi árvízzel – birkóznak meg nehezen, például amikor megjelenik az első dacos viselkedés. Bizonytalanságot okozhat bennük az is, hogy nem akarják a gyermeknevelést úgy csinálni, ahogy anno velük történt. Iránytűket várnak: szeretnének jó kapcsolatot kialakítani a gyermekkel, de tudják, hogy közben szabályokat is kell felállítani – mondja a szakember, aki szerint jó eszközöket lehet ezzel kapcsolatban tanulni.

Kinél van a probléma?

– Ahogy szülővé válunk, elindul egy önismereti út, egy változás is. Egy adott szituációban először azt kell felismernünk, hogy kinek van problémája. A gyermeknek? Nekem? Vagy közös a probléma? Főleg az édesanyákra jellemző, hogy minden gondot a sajátjuknak élnek meg, és olyan érzelmi állapotba kerülnek, amiből nem látnak ki. Ehelyett figyeljük a gyermeket: ő hogy van érzelmileg, és arra reagáljunk. Jó példa erre a bölcsődei beszoktatás: a kisgyermek sír, és mindenki azt szeretné, hogy ne sírjon. Én azt tanítom: szabad sírni, hiszen ezzel mutatja ki, hogy nincs jól. Nekünk erre kell reagálnunk. Mondhatjuk neki: „Te most szomorú vagy, hiányzik az anyukád. Jobb lenne otthon lenni. Nem szeretsz itt lenni a bölcsődében.” Ezzel azt éli meg, hogy figyelnek rá, tehát biztonságban van. Át tudja adni magát a felnőttnek, aki őt megértette, így át tud zökkenni a nehéz időszakon. Persze áteshetünk a ló másik oldalára, ha mindig csak azt gyakoroljuk, hogy a gyermek értő figyelmet kap, és mindig ő van a középpontban. A szülőnek, ahogy fejlődik a kisgyermek, meg kell tanulnia a saját igényeit, szükségleteit is kifejezni. Méghozzá én-üzenettel, nem a gyermeket minősítve. Ne azt mondjuk: „ügyetlen vagy, buta vagy, hangos vagy”, hanem azt, hogy mi nem tetszik nekünk. Például: „Nagyon fáj a fejem, amikor hangosan püfölöd a fazekat.”