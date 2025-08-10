augusztus 10., vasárnap

A gyermekek fejlődési krízisei feladják a leckét 

1 órája

Szabad sírni, nekünk erre kell reagálnunk – Bölcsődei szakember ad tanácsot kisgyermekeseknek

A szülők félnek a dackorszaktól. Az én üzenetek segítenek, hogy a kisgyermek a szülő szempontjait is figyelembe vegye, mondja Gyuriczáné Botka Emőke bölcsődei szakember, kommunikációs tréner, akivel még a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény Bölcsőde Expo rendezvényén találkoztunk.

Tóth Katalin

Gyakorlati tanácsokkal és hasznos információkkal segítette a szülőket a májusi Bölcsőde Expo. A SOE ERTI Kámoni Arborétumban Hogyan mondjam el neked?” Nehéz kommunikációs helyzetek a családban címmel a Zsámbékról érkezett Gyuriczáné Botka Emőke mentálhigiénés tanár, a kora gyermekkori nevelés szakértője, Gordon kommunikációs tréner tartott  villámcoachingot. A kisgyermekes családokban gyakori nehézségekről, kihívásokról kérdeztük. 

Fotó: Cseh Gábor
Gyuriczáné Botka Emőkét, a kora gyermekkori nevelés szakértőjét, Gordon kommunikációs trénert a kisgyermekes családok kihívásairól kérdeztük. 
Fotó: Cseh Gábor

A kisgyermekek fejlődési krízisei feladják a leckét 

– A kisgyermekek fejlődése köré csoportosítható a legtöbb kérdés. Az életükben jelentkező törvényszerű fejlődési krízisek feladják a leckét a szülőknek. Leginkább az érzelmi irányítottságukkal – az érzelmi árvízzel – birkóznak meg nehezen, például amikor megjelenik az első dacos viselkedés. Bizonytalanságot okozhat bennük az is, hogy nem akarják a gyermeknevelést úgy csinálni, ahogy anno velük történt. Iránytűket várnak: szeretnének jó kapcsolatot kialakítani a gyermekkel, de tudják, hogy közben szabályokat is kell felállítani – mondja a szakember, aki szerint jó eszközöket lehet ezzel kapcsolatban tanulni. 

Kinél van a probléma?

– Ahogy szülővé válunk, elindul egy önismereti út, egy változás is. Egy adott szituációban először azt kell felismernünk, hogy kinek van problémája. A gyermeknek? Nekem? Vagy közös a probléma? Főleg az édesanyákra jellemző, hogy minden gondot a sajátjuknak élnek meg, és olyan érzelmi állapotba kerülnek, amiből nem látnak ki. Ehelyett figyeljük a gyermeket: ő hogy van érzelmileg, és arra reagáljunk. Jó példa erre a bölcsődei beszoktatás: a kisgyermek sír, és mindenki azt szeretné, hogy ne sírjon. Én azt tanítom: szabad sírni, hiszen ezzel mutatja ki, hogy nincs jól. Nekünk erre kell reagálnunk. Mondhatjuk neki: „Te most szomorú vagy, hiányzik az anyukád. Jobb lenne otthon lenni. Nem szeretsz itt lenni a bölcsődében.” Ezzel azt éli meg, hogy figyelnek rá, tehát biztonságban van. Át tudja adni magát a felnőttnek, aki őt megértette, így át tud zökkenni a nehéz időszakon. Persze áteshetünk a ló másik oldalára, ha mindig csak azt gyakoroljuk, hogy a gyermek értő figyelmet kap, és mindig ő van a középpontban. A szülőnek, ahogy fejlődik a kisgyermek, meg kell tanulnia a saját igényeit, szükségleteit is kifejezni. Méghozzá én-üzenettel, nem a gyermeket minősítve. Ne azt mondjuk: „ügyetlen vagy, buta vagy, hangos vagy”, hanem azt, hogy mi nem tetszik nekünk. Például: „Nagyon fáj a fejem, amikor hangosan püfölöd a fazekat.”

A szülők félnek a dackorszaktól 

A szülők félnek a dackorszaktól. Ebben sokszor szégyenérzet is van: hogy mások előtt zajlik a nagyjelenet. 

– Ez egy fejlődési krízis része. Ilyen helyzetekben nem tudunk mást tenni, mint a biztonságát megtartani, hogy ne tegyen magában kárt, hiszen ilyenkor nincs kapcsolata a külvilággal. Azzal viszont már van dolgunk, ha azt tanulta meg, hogy ilyen helyzetekben – félve a helyzettől – megjutalmazzuk, elérhet dolgokat, és mint egy harci eszközt alkalmazza a dacos viselkedést, és beveti olyan helyzetekben, amikor tudja, hogy mások is jelen vannak vagy éppen sietünk. Ilyenkor ki kell jelölnünk a határainkat, és kimondani: „Amikor a földhöz vered magad, kiabálsz, toporzékolsz, akkor nagyon mérges leszek, nem szeretem ezt látni.” Ha a dacolás tanult viselkedéssé válik, akkor is van visszaút, de egyre nehezebb, mert a gyermek egyre többet próbálkozik, próbára téve a szülő türelmét. 

Tipikus az is, hogy a két szülő hozzáállása különbözik a gyermeknevelésben. Mit tehetünk ilyenkor? – kérdeztük. 

– Azt halljuk, hogy egységfrontot kell kialakítani, és ha egy szabály szabály, az mindkét szülőre vonatkozik. Nézzünk egy esetet: engem nem zavar, ha a gyerekek rohangálnak a lakásban, de a férjemet igen. Az lehet az áthidaló megoldás, hogy ha nincs otthon a férjem, akkor nem szólok; ha viszont otthon van, akkor én is azt képviselem, amit ő: „Tudod, apát nagyon zavarja a rohangálás, és nekem apa nagyon fontos, ezért nem szeretném, ha szaladgálnátok.”

Érdemes a tágabb családban is beszélni az alapvető szabályokról, ne legyen ez tabu, aminek például az lehet a következménye, hogy nem engedjük el a gyermeket a nagyszülőkhöz, mert ott engedékenyebbek: több rajzfilmet megnézhet a gyermek, több édességet kap. 

Elég, ha „csak” meghallgatjuk

A szakember úgy összegez: 

  • Akkor tudunk a gyermekhez igazán kapcsolódni, ha nem vesszük magunkra a problémáját. (Igaz egy kamaszkorban is: ha például fél egy vizsgától vagy nem tudja, hogy merre induljon tovább, elég, ha „csak” meghallgatjuk. Nem kell megoldást diktálni.)
  • Valamint, hogy az én-üzenetek segítenek. Alakítsunk ki partneri kapcsolatot, legyen őszinte, nyílt kommunikáció a családban, ahol a gyermek bizalommal tud a szülei felé fordulni és teljes odafordulást kap. És még ez fontos dolog: hibázni lehet, és minden hibát helyre lehet hozni. A gyermek előtt is feltárhatjuk magunkat: „Nem kellett volna kiabálnom, de akkor, ott úgy éreztem.” 


 

 

