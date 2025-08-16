augusztus 16., szombat

Trump - Putyin

30 perce

Kiszelly Zoltán és Fekete Rajmund: Zelenszkij ukrán elnök kifejezetten békülékeny hangnemet ütött meg

Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója új reményt ad a béketárgyalásoknak, de a háború vége még messze van a szakértők szerint. Az egyeztetést Kiszelly Zoltán "kezdőrúgásnak" nevezte a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában.

Alaszka adott otthont Donald Trump és Vlagyimir Putyin megbeszélésének, ami új reményt adott az ukrán-orosz háború lezárására. A Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Kiszelly Zoltán és Fekete Rajmund elemezte a találkozó lehetséges hatásait. A teljes podcast itt érhető el.

Trump - Putyin találkozó: Kiszelly Zoltán és Fekete Rajmund elemezte a találkozó lehetséges hatásait
Kiszelly Zoltán és Fekete Rajmund elemzése

A szakértők szerint a legfontosabb eredmény, hogy a két vezető egyáltalán tárgyalóasztalhoz ült. A megbeszélés után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is meglepően békülékeny hangnemet ütött meg, jelezve, hogy Ukrajna kész a békéért dolgozni. Fekete Rajmund kiemelte, hogy Zelenszkij szakított a szokásos retorikával, ami mindenképpen pozitív jel.

Kiszelly Zoltán ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a találkozó még csak a folyamat kezdete, nem a béke garanciája. Szerinte az ukrán vezetés békülékenyebb hangneme kényszerből fakad, mivel a háború egyre több emberáldozatot követel.

A szakértők egyetértettek abban, hogy a békefolyamat hosszú és bonyolult lesz, amelyet számos tényező nehezít. A tárgyalások a jövőben is folytatódhatnak, de a kompromisszumok kialakítása még sok időt vehet igénybe.

 

