Kiszelly Zoltán és Fekete Rajmund: Zelenszkij ukrán elnök kifejezetten békülékeny hangnemet ütött meg
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója új reményt ad a béketárgyalásoknak, de a háború vége még messze van a szakértők szerint. Az egyeztetést Kiszelly Zoltán "kezdőrúgásnak" nevezte a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában.
Alaszka adott otthont Donald Trump és Vlagyimir Putyin megbeszélésének, ami új reményt adott az ukrán-orosz háború lezárására. A Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Kiszelly Zoltán és Fekete Rajmund elemezte a találkozó lehetséges hatásait. A teljes podcast itt érhető el.
Kiszelly Zoltán és Fekete Rajmund elemzése
A szakértők szerint a legfontosabb eredmény, hogy a két vezető egyáltalán tárgyalóasztalhoz ült. A megbeszélés után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is meglepően békülékeny hangnemet ütött meg, jelezve, hogy Ukrajna kész a békéért dolgozni. Fekete Rajmund kiemelte, hogy Zelenszkij szakított a szokásos retorikával, ami mindenképpen pozitív jel.
Kiszelly Zoltán ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez a találkozó még csak a folyamat kezdete, nem a béke garanciája. Szerinte az ukrán vezetés békülékenyebb hangneme kényszerből fakad, mivel a háború egyre több emberáldozatot követel.
A szakértők egyetértettek abban, hogy a békefolyamat hosszú és bonyolult lesz, amelyet számos tényező nehezít. A tárgyalások a jövőben is folytatódhatnak, de a kompromisszumok kialakítása még sok időt vehet igénybe.