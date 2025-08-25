augusztus 25., hétfő

Műszaki hiba

41 perce

Kitörött az autó kereke miközben óriásit fékezett Szombathelyen - helyszíni fotók

Forrás: vaol.hu

Óriásit fékezett annak a Suzuki személyautónak a sofőrje, aki Szombathelyen a Nádasdy Ferenc utcában haladt volna tovább hétfő délután. A gyalogátkelőhelynél egy áthaladó gyalogosnak adta meg az elsőbbséget, sikerrel. A manőver közben azonban kitörött a személygépkocsi kereke, így a Suzuki jelenleg a Széll Kálmán és Nádasdy Ferenc utcák kereszteződésében vesztegel. 

Forrás: vaol.hu

Többen siettek a szerencsétlenül járt autós sietségére, miközben néhány perc alatt jelentős torlódás alakult ki a Nádasdy Ferenc utcában. Jobb most elkerülni ezt az útszakaszt!

Forrás: vaol.hu

 

