Műszaki hiba
1 órája
Kitörött az autó kereke miközben óriásit fékezett Szombathelyen - helyszíni fotók
Forrás: vaol.hu
Óriásit fékezett annak a Suzuki személyautónak a sofőrje, aki Szombathelyen a Nádasdy Ferenc utcában haladt volna tovább hétfő délután. A gyalogátkelőhelynél egy áthaladó gyalogosnak adta meg az elsőbbséget, sikerrel. A manőver közben azonban kitörött a személygépkocsi kereke, így a Suzuki jelenleg a Széll Kálmán és Nádasdy Ferenc utcák kereszteződésében vesztegel.
Többen siettek a szerencsétlenül járt autós sietségére, miközben néhány perc alatt jelentős torlódás alakult ki a Nádasdy Ferenc utcában. Jobb most elkerülni ezt az útszakaszt!
