Egy élet Bükért – Pukler Emil kitüntetése

Címkék#Dr Németh Sándor#Pukler Emil#polgármester#Bük

A Bük városért kitüntető oklevelet mindig az ünnepi képviselő-testületi ülésen adják át. Idén sem volt ez másként, a díjat 2025-ben Pukler Emil kapta.

Horváth László

Dr. Németh Sándor polgármester kiemelte, a jelölés idén a horvát nemzetiségi önkormányzattól érkezett. Pukler Emil tekintetében komoly életmű és közösségi tevékenység rajzolódik ki. 

A Bük városért kitüntető oklevelet 2025-ben Pukler Emil vette át dr. Németh Sándor polgármestertől

A méltatásban olvasható, Pukler Emil 1955-ben született Csepregen. A diákévek után, Szombathelyen az AFIT-nál autószerelőként kezdett el dolgozni. 1978-ben nősült, felesége büki lakos, a közös életüket Bükön kezdték meg, a lakótelepen. Az 1977-1979-ig tartó sorkatonai szolgálata alatt századírnok volt.

Két lánya és egy fia született. A katonaság után gépszerelő volt Szakonyban, majd a csepregi tüzépen dolgozott vezető-helyettesként. Azt 1990-ben a Nestlé elődjénél dolgozott, majd 28 év munkaviszony után logisztikai csoport-vezetőként ment nyugdíjba. 1994 óta laknak a Béke utcában. 

A lelkesedés a közösségért és a zenei érdeklődés korán megmutatkozott. Bükön alapító tagja volt a 25 éve létrejött Clemens Madrigálkórusnak. A férfikarnak ugyancsak alapító tagja volt. 2002-ben a Danica horvát kórus alapítói között szerepelt. Az önkéntes munkája a sportvonalon is kiemelkedő volt. A büki kézilabda szakosztály alapításánál is ott volt, majd 22 éven át a vezetésében is aktívan részt vett. A csapat NBII-es szinte jutott, minden hazai és vendégmérkőzésen a kispadról buzdította a játékosokat. Akkoriban évenként szervezték meg a Bükfürdő kupát, az ország minden tájáról 10-12 csapat érkezett. 

A kulturális és a sporttevékenységek mellett időt szakított a főzésre, a főzőversenyekre is. Rengeteg kupa, oklevél, elismerés díjazza tudását. 

Saját kemencéjében évek óta süti az augusztus 20-i ünnepség kenyerét. A büki horvátok lelkes támogatója, az énekkarok próbáin fellépésein mindig részt vett, ha kellett a tagokat saját autójával szállította. 

A Béke utca évenként megtartott közösségi összejövetelének, az utcabálnak a főszervezője. A közösségért való önzetlen tenni akarása mindig is fontos szerepet játszott az életében. A mai napig segíti a helyi közösségek munkáját.

 

 

