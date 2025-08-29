augusztus 29., péntek

Baleset

1 órája

Riadalom a szombathelyi utcában: emeleti lakás ablakából zuhant ki egy kutya - fotó

Nagy riadalom volt a Kossuth Lajos utcában csütörtökön.

Forrás: 112press.hu

Taxiállomáson álló jármű mellé zuhant egy első emeleti ablakból egy nagytestű kutya a szombathelyi Kossuth Lajos utcában csütörtökön - számol be cikkében a 112Press. Mint írják, az autóban ülő férfi csak egy nagy puffanást hallott, de nem tudta, hogy mi történt. Egy járókelő szólt neki, hogy kutya esett az autója mellé.

A 112Press cikkéből kiderült, hogy a pórul járt eb felügyeletét a városrendészet munkatársai vették át a járókelőktől, majd a szintén a helyszínre érkező ebrendészet pedig a szombathelyi Állatkórházba szállította kivizsgálásra. A kommentszekcióból kiderült, hogy szerencsére nem történt komolyabb baja a kutyának és már újra gazdájával van. 

A 112Press teljes cikkét további fotókkal ITT találja!

 

