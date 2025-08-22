Savaria Karnevál
2 órája
Kocsis Máté is megszólalt Magyar Péter szombathelyi látogatása kapcsán
Egy régi római mondás szerint amikor apad a népszerűséged, kelts feltűnést. Még jó, hogy The MAN holnap elmegy a Savaria karneválra pózolgatni az arcán villanó fáklyák fényében. Ideális helyszín egy újabb divatfotózáshoz. Csak hát nem mindegy, hogy Caesar vagy Néró - írta közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
