augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Oktatás

39 perce

Szakmai Tanévnyitó Konferenciát tartottak az ELTE SEK-en - fotók

Címkék#pedagógus#Szombathely#ELTE#konferencia

A küszöbön álló, 2025/26-os tanév kezdete előtt tartottak szakmai ankétot a szombathelyi ELTE SEK Dísztermében. A Tanévnyitó Konferencia sok érdeklődőt vonzott.

Gombos Kálmán

Vas vármegye oktatási intézményeinek vezetői, pedagógusai, oktatáspolitikai szakemberek részvételével zajlott a hétfői Vas vármegyei Szakmai Tanévnyitó Konferencia. Az ELTE Savaria Egyetemi Központ Dísztermében nagy létszámban gyűltek össze a szakemberek egy év eleji szakmai találkozóra, de azon részt vett dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke és dr. Telek Miklós, a Vas Vármegyei Kormányhivatal igazgatója is. A napot az Oktatási Hivatal Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ szervezte. Az esemény célja az új tanév szakmai irányainak bemutatása, aktuális oktatáspolitikai kérdések megvitatása, valamint a pedagógusok közötti szakmai párbeszéd elősegítése volt. A konferencia kiemelt szerepet játszott abban, hogy a tanév kezdetén a pedagógusok közösen gondolkodjanak a nevelés és oktatás jövőjéről, és inspirációt kapjanak az előttük álló hónapokra.

Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos a Vas vármegyei tanévnyitó konferencián
Fotó: Szendi Péter

A konferencia köszöntése

Délután három órakor – kulturális programok felvezetése után – Bokányi Adrienn tanácsnok köszöntötte a konferencia résztvevőit Szombathely városa nevében. A városvezető beszédében örömmel osztotta meg a jelenlévőkkel, hogy Szombathelyen és Vas vármegyében sikerült nagyon jó intézményi együttműködéseket kialakítani – és aktívan fenn is tartani, valamint tartalommal meg is tölteni. Hangsúlyozta a köznevelésen, szakképzésen és felsőoktatáson kívül a LifeLong Learning (LLL, vagyis élethosszig tartó tanulás) fontosságát is. Büszkén említette meg ezzel kapcsolatban, hogy másfél évvel ezelőtt Szombathely is bekerült az UNESCO „Tanuló Városok” nemzetközi hálózatába. Ez lehetőséget teremt a városoknak arra, hogy egymástól tanuljanak és tudásukat megosszák egymással.

Szakmai Tanévnyitó Konferencia volt az ELTE-n

Fotók: Szendi Péter

Szakmai előadások

Ezt követően a Belügyminisztérium képviseletében dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos tartott előadást, majd Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke beszélt a jelenlévőkhöz. Rövid szünet után Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója következett, aki a Klebelsberg Központ helyi képviseletét látja el Vas vármegyében. Végül a napot Tóth Ferenc, a Zalaegerszegi Oktatási Központ főosztályvezetője zárta előadásával.

Konferencia a tanévnyitás kezdetekor, Szombathelyen
Fotó: Szendi Péter

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu