Szakmai Tanévnyitó Konferenciát tartottak az ELTE SEK-en - fotók

Vas vármegye oktatási intézményeinek vezetői, pedagógusai, oktatáspolitikai szakemberek részvételével zajlott a hétfői Vas vármegyei Szakmai Tanévnyitó Konferencia. Az ELTE Savaria Egyetemi Központ Dísztermében nagy létszámban gyűltek össze a szakemberek egy év eleji szakmai találkozóra, de azon részt vett dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke és dr. Telek Miklós, a Vas Vármegyei Kormányhivatal igazgatója is. A napot az Oktatási Hivatal Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ szervezte. Az esemény célja az új tanév szakmai irányainak bemutatása, aktuális oktatáspolitikai kérdések megvitatása, valamint a pedagógusok közötti szakmai párbeszéd elősegítése volt. A konferencia kiemelt szerepet játszott abban, hogy a tanév kezdetén a pedagógusok közösen gondolkodjanak a nevelés és oktatás jövőjéről, és inspirációt kapjanak az előttük álló hónapokra.

Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos a Vas vármegyei tanévnyitó konferencián

Fotó: Szendi Péter

A konferencia köszöntése

Délután három órakor – kulturális programok felvezetése után – Bokányi Adrienn tanácsnok köszöntötte a konferencia résztvevőit Szombathely városa nevében. A városvezető beszédében örömmel osztotta meg a jelenlévőkkel, hogy Szombathelyen és Vas vármegyében sikerült nagyon jó intézményi együttműködéseket kialakítani – és aktívan fenn is tartani, valamint tartalommal meg is tölteni. Hangsúlyozta a köznevelésen, szakképzésen és felsőoktatáson kívül a LifeLong Learning (LLL, vagyis élethosszig tartó tanulás) fontosságát is. Büszkén említette meg ezzel kapcsolatban, hogy másfél évvel ezelőtt Szombathely is bekerült az UNESCO „Tanuló Városok” nemzetközi hálózatába. Ez lehetőséget teremt a városoknak arra, hogy egymástól tanuljanak és tudásukat megosszák egymással.