Fáj a derekad vagy beszűkült a mozgásod? Így segíthet rajtad a köpölyözés

Van, aki a „Karatekölyök” című filmből ismeri a módszert, más pedig már tapasztalta is jótékony hatásait. A köpölyözés – ez az ősi, tradicionális kínai gyógymód – ma is hatékonyan segít a fájdalmak enyhítésében és a mozgástartomány növelésében. Nemes Bálint, válogatott birkózó, személyi edző és medical fitnesz szakértő már évek óta alkalmazza a köpölyözést vendégein – nem is akármilyen eredménnyel.

Nemes Bálint a személyi edzés mellett köpölyözést is vállal

Fotó: Szendi Péter

A köpölyözés több mint filmes látványelem

Sokan csak filmekből ismerik a köpölyözést – például Jackie Chan melegített villanykörtés módszerét senkinek nem kell bemutatni, amivel szinte pillanatok alatt meggyógyítja tanítványa komoly sérülését, aki így legyőzi ellenfelét a karate kupán. Bálint szerint jóval többről van szó látványos piros foltoknál:

„A köpöly egy vákuummal elvonja a levegőt, és beszippantja a bőrt. Én ehhez melegítő hatású krémet is használok, így hatékonyabban tudjuk fellazítani az adott területet.”

De egyáltalán mire jó a köpölyözés?

- Azoknak szoktam ajánlani, akiknél szöveti regenerációra van szükség, például letapadások miatt. Ezek lehetnek régi sérülések következményei, vagy kialakulhatnak a mozgáshiányos életmódból – például ülőmunkánál. Ilyenkor a kötőszövetek nem csúsznak rendesen egymáson, és összetapadnak. Ez nemcsak kényelmetlen, de komolyan be is szűkítheti a mozgástartományt - mondja a szakember.

Nem hagyományos módon dolgozik

Bálint módszere nem abból áll, hogy felteszi a köpölyt és otthagyja húsz percre. „Én nem masszírozok, nem is vagyok masszőr – nálam a köpölyözés önálló kezelési módszer. Felkészítem az adott területet melegítő krémekkel és olajjal, majd felhelyezem a köpölyöket, de csak 5 percre. Ezután pedig jön az aktív rész: nyújtó és mobilizáló gyakorlatokat végzünk a vendéggel, miközben a köpöly még mindig rajta van. Ezáltal nemcsak fellazítjuk a szöveteket, hanem a mozgástartományt is növeljük.”

Pióca? Méregtelenítés? Tisztázzuk!

Felmerülhet a kérdés, van-e bármilyen hasonlóság a köpölyözés és mondjuk a piócázás között. „Más a mechanizmus – mondja Bálint –, de mindkettő célja, hogy a salakanyagokat elvigye és friss vért hozzon a kezelt területre.