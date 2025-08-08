augusztus 8., péntek

László névnap

Őszinte vallomás

3 órája

Korda György könnyek között emlékezett első feleségére, megrendítő amit mondott

Az énekes mély fájdalommal búcsúzott volt feleségétől. Korda György és Kovács Iby húsz évig voltak házasok és örökre barátok maradtak.

Korda György mai napig hálás volt feleségének

Forrás: MW archív

Fotó: Peter Zsolnai

Kovács Iby halálának hír Korda Györgyöt is mélyen megrázta. Az ország kedvenc énekese csak hosszas gondolkodás után döntött úgy, hogy megosztja emlékeit első feleségéről, akivel nagyon fiatalon, rövid, de annál emlékezetesebb házasságot kötött. A magyar tánczene legismertebb előadója gyászol. Több mint hat évtizedes pályafutással a háta mögött is emlékszik a kezdetekre és arra, mit köszönhet Kovács Ibolyának.

Korda György
Korda György és Kovács Iby a válásuk után is barátok maradtak
Fotó: Szabolcs László

Korda György azonnal beleszeretett az ünnepelt színésznőbe

Én akkor még csak egy kezdő énekes voltam, ő pedig már ünnepelt színésznő. 21 évesen ismertem meg, és azonnal beleszerettem

– emlékezett vissza Korda.

A fiatalok gyorsan romantikus döntést hoztak és néhány hónap után össze is házasodtak – ám a sors közbeszólt.

Négy hónapnyi házasság után behívtak katonának. Fiatalok voltunk… végül elváltunk, de mindig barátok maradtunk 

– mesélte.

Korda György vallomása: nagyon sokat köszönhetek a volt feleségemnek!

Kovács Iby, polgári nevén Kovács Ibolya, nemcsak Korda György életében, de a magyar színházi világban is fontos szereplő volt. A közönség imádta nemcsak kivételes hangjáért, hanem a humora és derűs személyisége miatt is.

Nagyon sokat köszönhetek neki. Bevezetett a szakmába, ahol óriási nevek között tanulhattam – Honthy Hanna, Latabár Kálmán, Rátonyi Róbert… mellette nőttem fel szakmailag

– idézte fel Korda György.

A művésznő első férje a szintén legendás színész Szabó Gyula volt, akinek az életét szó szerint megmentette 1956-ban, amikor rázárta az ajtót, hogy megvédje az utcai harcoktól.

Iby sosem panaszkodott, de egy valami nagyon fájt neki

Bár az utóbbi években nem tartották a kapcsolatot, a szeretet és tisztelet sosem múlt el. Korda egy különleges történetet is megosztott, amely a ’80-as években történt, amikor már Balázs Klárival készült házasságra.

A hivatalban derült ki, hogy hivatalosan még mindig házasok vagyunk Ibivel. Felhívtam, és amikor mondtam neki, hogy el kellene válnunk, csak annyit felelt: Hova ez a nagy sietség?

– jót nevettünk rajta.

Az énekes elmondta: Iby sosem panaszkodott, és nem is volt súlyos beteg, de valószínűleg nagyon fájt neki, hogy a későbbi években méltatlanul háttérbe szorult.

A Jóisten 92 évet adott neki. Méltósággal viselte, hogy nem kapott már szerepeket – de tudom, ez bántotta. Mint minden színpadi embert.

Egy csillaggal lett szegényebb a magyar színház világa. Kovács Iby emléke azonban örökre élni fog – nemcsak a színpadon, hanem azok szívében is, akik ismerték, szerették, vagy csak egyszer is hallották nevetni - írja a Bors.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
