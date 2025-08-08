Korda György könnyek között emlékezett első feleségére, megrendítő amit mondott

Kovács Iby halálának hír Korda Györgyöt is mélyen megrázta. Az ország kedvenc énekese csak hosszas gondolkodás után döntött úgy, hogy megosztja emlékeit első feleségéről, akivel nagyon fiatalon, rövid, de annál emlékezetesebb házasságot kötött. A magyar tánczene legismertebb előadója gyászol. Több mint hat évtizedes pályafutással a háta mögött is emlékszik a kezdetekre és arra, mit köszönhet Kovács Ibolyának.

Korda György és Kovács Iby a válásuk után is barátok maradtak

Fotó: Szabolcs László

Korda György azonnal beleszeretett az ünnepelt színésznőbe

Én akkor még csak egy kezdő énekes voltam, ő pedig már ünnepelt színésznő. 21 évesen ismertem meg, és azonnal beleszerettem

– emlékezett vissza Korda.

A fiatalok gyorsan romantikus döntést hoztak és néhány hónap után össze is házasodtak – ám a sors közbeszólt.

Négy hónapnyi házasság után behívtak katonának. Fiatalok voltunk… végül elváltunk, de mindig barátok maradtunk

– mesélte.

Korda György vallomása: nagyon sokat köszönhetek a volt feleségemnek!

Kovács Iby, polgári nevén Kovács Ibolya, nemcsak Korda György életében, de a magyar színházi világban is fontos szereplő volt. A közönség imádta nemcsak kivételes hangjáért, hanem a humora és derűs személyisége miatt is.

Nagyon sokat köszönhetek neki. Bevezetett a szakmába, ahol óriási nevek között tanulhattam – Honthy Hanna, Latabár Kálmán, Rátonyi Róbert… mellette nőttem fel szakmailag

– idézte fel Korda György.

A művésznő első férje a szintén legendás színész Szabó Gyula volt, akinek az életét szó szerint megmentette 1956-ban, amikor rázárta az ajtót, hogy megvédje az utcai harcoktól.