Jelentős kormánytámogatást kap a Savaria Szimfonikus Zenekar

"Örömmel tájékoztatjuk tisztelt közönségünket, hogy a Savaria Szimfonikus Zenekar sikerrel pályázott az „Előadó-művészeti szervezetek 2025. évi támogatása” című kiírásra. Az EMT-ESZK-25-0222 azonosítószámon nyilvántartott pályázatunk a Kulturális és Innovációs Minisztérium döntése alapján 24 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült" - írta közleményében a Savaria Szimfonikus Zenekar. Megtudtuk azt is, mire fordítják a kormánytámogatást.

Jelentős kormánytámogatást kapott a Savaria Szimfonikus Zenekar

Fotó: VN/Savaria Szimfonikus Zenekar

Ez a támogatás rendkívül jelentős számunkra: az elmúlt egy évtizedben zenekarunk nem nyert ilyen nagyságrendű pályázati forrást, így a mostani siker valóban kiemelkedő mérföldkő intézményünk életében

- olvasható a kommünikében.

A Bartók Terem fejlesztésére fordítják a kormánytámogatást

A projekt célja a Bartók Terem világítási és hangtechnikai rendszerének korszerűsítése digitálisan vezérelhető, intelligens eszközökkel. A fejlesztés révén modern, nagy precizitású és fenntartható technikai környezet jön létre, amely lehetővé teszi a koncertek és előadások magas művészi színvonalú megvalósítását. A beruházás eredményeként a közönség még látványosabb élményekben részesülhet, miközben a Bartók Terem szakmai presztízse és regionális szerepe is tovább erősödik.

"Köszönetünket fejezzük ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felé a támogatásért, valamint külön is Hankó Balázs miniszter úrnak a bizalomért és a döntésért, amely lehetővé teszi e kiemelt fejlesztés megvalósítását" - zárul a közlemény.