Negyven éve készült el a főút menti legendás házsor Körmenden

Címkék#TANÉP#házsor körmend#épületsor#Deák Ferenc utca#múltidéző

Befejeződtek Körmenden a várost átszelő M8-as főútvonal, a Rákóczi Ferenc út északi oldala, a Mátyás király és a Deák Ferenc utcák közé eső részének beépítési munkálatai - írta meg a Vas Népe éppen 40 évvel ezelőtt.

Negyven éve készült el a körmendi házsor

Fotó: Szendi Péter

A dinamikusan fejlődő város rendezési tervének megfelelően a TANÉP kivitelezésében elkészült házsor (felső képünkön) összesen 129 összkomfortos, különböző szobaszámú lakást foglal magába. Ebből 45 OTP-lakásba már a múlt év folyamán és 24 tanácsi értékesítésű szövetkezeti lakásba szintén tavaly beköltözhettek a lakók. A hátralevő 60 OTP-lakásból huszonnégybe a közeljövőben, a további harminchatba a nyár végén költözhetnek a tulajdonosok - írta a Vas Népe 1985. augusztus 13-ai számában. A körmendi társasházberuházásról mást is megtudtunk a korabeli cikkből.   

Negyven évvel ezelőtt számolt be a körmendi házsor építésének befejezéséről a Vas Népe 
Fotó: VN

Ezt az új házsort, eltérően a városban eddig épített hasonló épületsoroktól, esztétikusabban színezték. Az épületsor környékén a járdákat, közleke-dőutakat és parkolóterületeket a tanács költségvetési üzeme építi ki.

Fotó: Szendi Péter

 A teljesen elkészült házsor földszinti részére kisipari szolgáltató egységek, női fodrászat, kozmetika, zöldség-gyümölcs kiskereskedői üzletek, cukrászda, drink-bár, söröző költöznek.

Lesz itt lakótelepi klub és a magánlakás-építőket segítő szolgáltató iroda, illetve bemutatóterem is. 

E hosszú épületsor átadásával korántsem állt le a lakásépítő munka a 8-as mentén. A Deák Ferenc és a Kossuth Lajos utca közé eső területen, a folyama-tosan szanált régi épületek és elöregedett házak helyén, ugyancsak a TANÉP kivitelezésében máris újabb, összesen 90 lakást magába foglaló emeletes házsor alagútzsaluzásos rendszerrel készülő vázszerkezete látszik - írta a Vas Népe a 40 évvel ezelőtti körmendi beruházásról. 

