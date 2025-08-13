Negyven éve készült el a főút menti legendás házsor Körmenden

A dinamikusan fejlődő város rendezési tervének megfelelően a TANÉP kivitelezésében elkészült házsor (felső képünkön) összesen 129 összkomfortos, különböző szobaszámú lakást foglal magába. Ebből 45 OTP-lakásba már a múlt év folyamán és 24 tanácsi értékesítésű szövetkezeti lakásba szintén tavaly beköltözhettek a lakók. A hátralevő 60 OTP-lakásból huszonnégybe a közeljövőben, a további harminchatba a nyár végén költözhetnek a tulajdonosok - írta a Vas Népe 1985. augusztus 13-ai számában. A körmendi társasházberuházásról mást is megtudtunk a korabeli cikkből.

Negyven évvel ezelőtt számolt be a körmendi házsor építésének befejezéséről a Vas Népe

Fotó: VN

Múltidéző: 40 éve készült el az új házsor Körmend

Ezt az új házsort, eltérően a városban eddig épített hasonló épületsoroktól, esztétikusabban színezték. Az épületsor környékén a járdákat, közleke-dőutakat és parkolóterületeket a tanács költségvetési üzeme építi ki.

Negyven éve épült a körmendi társasház

Fotó: Szendi Péter

A teljesen elkészült házsor földszinti részére kisipari szolgáltató egységek, női fodrászat, kozmetika, zöldség-gyümölcs kiskereskedői üzletek, cukrászda, drink-bár, söröző költöznek.

Lesz itt lakótelepi klub és a magánlakás-építőket segítő szolgáltató iroda, illetve bemutatóterem is.

E hosszú épületsor átadásával korántsem állt le a lakásépítő munka a 8-as mentén. A Deák Ferenc és a Kossuth Lajos utca közé eső területen, a folyama-tosan szanált régi épületek és elöregedett házak helyén, ugyancsak a TANÉP kivitelezésében máris újabb, összesen 90 lakást magába foglaló emeletes házsor alagútzsaluzásos rendszerrel készülő vázszerkezete látszik - írta a Vas Népe a 40 évvel ezelőtti körmendi beruházásról.