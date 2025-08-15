Körmendi Napok: programkavalkád egész hétvégén!

Az események idén egy teljes héten keresztül, csütörtöktől szerdáig tartanak, folyamatosan. A Körmendi Napok már csütörtökön este hatkor megkezdődött, Eifert János fotóművész kiállításának megnyitójával. Lássuk: mivel folytatódik pénteken, szombaton és vasárnap a rendezvénysorozat – és persze hozzuk majd a jövő hét eleji eseményeket is!

Körmendi Napok 2025: sok-sok izgalmas program vár rád!

Fotó: Szendi Péter

Körmendi Napok: mik várhatók ezen a hétvégén?

augusztus 15. péntek:

17 óra: Retró-láz, avagy mit használtunk, mit viseltünk, mit ettünk, mit ittunk a 70-es és 80-as években? Kiállítás-megnyitó és retró édességbemutató. Helyszín: Városi Kiállítóterem. A kiállítást megnyitja: Tóth Judit, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója

20.15 óra: VárKertMozi: Hogyan tudnék élni nélküled?

22.15 óra: Made in Hungária Helyszín: Várkerti Rendezvénytér Belépőjegy: 1000 Ft, 10 év alatt ingyenes

augusztus 16. szombat:

9 óra: SUMMER HOOPS 3x3 kosárlabda, gálameccsek, bemutatók, sztárvendégek, kulturális műsorok. Helyszín: Szabadság tér.

17 óra Animal Cannibals

20 óra DENIZ& Orsovai Reni

21 óra Midlife Crisis

23.30 óra Sunrise Radnai DJ

augusztus 17. vasárnap:

10 óra: Körmendi kutyaszépségverseny

Kutyás bemutatók, gazdi-állatorvos kérdezz-felelek, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, kutyus kényeztetés, önkéntes sétáltatás Helyszín: Batthyány-kastély, udvar

16 órától SÖRCSAPOLÓ GUINNESS REKORD Nagy Zoltán tapsterrel, sörcsapoló nagymesterrel

Helyszín: Batthyány-kastély, udvar

A program regisztrációhoz kötött!

14 órától-kb.17.30-ig: SZENZÁCIÓ! Először Körmenden!

2025. évi KÖNNYŰ SÚLYÚ ERŐS EMBEREK MAGYAR BAJNOKSÁGA (105 kg)

Helyszín: Szabadság-tér

17.30 óra Mancs Őrjárat interaktív gyerekkoncert + fotózkodási lehetőség Helyszín: Szabadság tér

19.15 SZÉP NYÁRI NAP - a Neoton Família legnagyobb slágerei a Super Troupers előadásában

Helyszín: Szabadság tér

