Ajánló
1 órája
Körmendi Napok: programkavalkád egész hétvégén!
Az idei rendezvénysorozat számos izgalmas és szórakoztató programot kínál. Érdemes átböngészni a listát: a Körmendi Napokon te is találsz magadnak érdekeset!
Az események idén egy teljes héten keresztül, csütörtöktől szerdáig tartanak, folyamatosan. A Körmendi Napok már csütörtökön este hatkor megkezdődött, Eifert János fotóművész kiállításának megnyitójával. Lássuk: mivel folytatódik pénteken, szombaton és vasárnap a rendezvénysorozat – és persze hozzuk majd a jövő hét eleji eseményeket is!
Körmendi Napok: mik várhatók ezen a hétvégén?
augusztus 15. péntek:
- 17 óra: Retró-láz, avagy mit használtunk, mit viseltünk, mit ettünk, mit ittunk a 70-es és 80-as években? Kiállítás-megnyitó és retró édességbemutató. Helyszín: Városi Kiállítóterem. A kiállítást megnyitja: Tóth Judit, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója
- 20.15 óra: VárKertMozi: Hogyan tudnék élni nélküled?
- 22.15 óra: Made in Hungária Helyszín: Várkerti Rendezvénytér Belépőjegy: 1000 Ft, 10 év alatt ingyenes
augusztus 16. szombat:
- 9 óra: SUMMER HOOPS 3x3 kosárlabda, gálameccsek, bemutatók, sztárvendégek, kulturális műsorok. Helyszín: Szabadság tér.
- 17 óra Animal Cannibals
- 20 óra DENIZ& Orsovai Reni
- 21 óra Midlife Crisis
- 23.30 óra Sunrise Radnai DJ
augusztus 17. vasárnap:
- 10 óra: Körmendi kutyaszépségverseny
- Kutyás bemutatók, gazdi-állatorvos kérdezz-felelek, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, kutyus kényeztetés, önkéntes sétáltatás Helyszín: Batthyány-kastély, udvar
- 16 órától SÖRCSAPOLÓ GUINNESS REKORD Nagy Zoltán tapsterrel, sörcsapoló nagymesterrel
- Helyszín: Batthyány-kastély, udvar
- A program regisztrációhoz kötött!
- 14 órától-kb.17.30-ig: SZENZÁCIÓ! Először Körmenden!
- 2025. évi KÖNNYŰ SÚLYÚ ERŐS EMBEREK MAGYAR BAJNOKSÁGA (105 kg)
- Helyszín: Szabadság-tér
- 17.30 óra Mancs Őrjárat interaktív gyerekkoncert + fotózkodási lehetőség Helyszín: Szabadság tér
- 19.15 SZÉP NYÁRI NAP - a Neoton Família legnagyobb slágerei a Super Troupers előadásában
- Helyszín: Szabadság tér
Ezeket olvasta már?
Ezt ne hagyja ki!Programajánló
2025.08.01. 12:30
TOP 5 kihagyhatatlan vasi program augusztusra – ezekre érdemes lecsapni!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre