augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Statisztika

26 perce

Országszerte nő a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja

Címkék#koronavírus koncentráció#szennyvíz#COVID

Hat városban nőtt a koronavírus koncentrációja a szennyvízben, ami a fertőzések számának emelkedését jelezheti. Szombathelyen alacsony a vírus szennyvízben mért koncentrációja.

Vaol.hu
Országszerte nő a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja

Forrás: MW

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint a múlt héten a szennyvizek koronavírus (SARS-CoV-2) koncentrációja országos szinten nőtt. Emelkedés tapasztalható Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Békéscsabán, Győrött, Kaposváron, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen. 15 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem volt tapasztalható.

A szombathelyi szennyvízben a koronavírus koncentrációja alacsony szinten stagnál
A szombathelyi szennyvízben a koronavírus koncentrációja alacsony szinten stagnál Forrás: NNGYK

Nőhet a koronavírussal fertőzöttek száma

A szennyvíz eredmények alapján nem zárható ki a COVID-19 fertőzések számának kismértékű emelkedése a következő hetekben, de a tüneteket mutató megbetegedések előfordulásában érdemi, járványügyi jelentőséggel bíró változás nem várható.

Az elmúlt héten 5 és 10 közé esett a COVID-19 miatti mentőhívások száma, miközben tavaly szeptemberben negyvennél is többször is riasztották a mentőket koronavírusos megbetegedések miatt. A szombathelyi szennyvízben a koronavírus koncentrációja alacsony szinten stagnál.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu