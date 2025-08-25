Országszerte nő a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint a múlt héten a szennyvizek koronavírus (SARS-CoV-2) koncentrációja országos szinten nőtt. Emelkedés tapasztalható Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Békéscsabán, Győrött, Kaposváron, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen. 15 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem volt tapasztalható.

A szombathelyi szennyvízben a koronavírus koncentrációja alacsony szinten stagnál Forrás: NNGYK

Nőhet a koronavírussal fertőzöttek száma

A szennyvíz eredmények alapján nem zárható ki a COVID-19 fertőzések számának kismértékű emelkedése a következő hetekben, de a tüneteket mutató megbetegedések előfordulásában érdemi, járványügyi jelentőséggel bíró változás nem várható.

Az elmúlt héten 5 és 10 közé esett a COVID-19 miatti mentőhívások száma, miközben tavaly szeptemberben negyvennél is többször is riasztották a mentőket koronavírusos megbetegedések miatt. A szombathelyi szennyvízben a koronavírus koncentrációja alacsony szinten stagnál.