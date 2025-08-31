Vasi város is belekerült az ország legszebb történelmi települései közé

A Csodásmagyarország.hu idén júliusban, 2198 fő részvételével végzett online felméréséből kiderült, mely városokat tartják a magyarok a legszebb történelmi településeknek. A rangsor korosztályonként is eltérő: az idősebb válaszadóknál például Kőszeg és Székesfehérvár is befért a tíz legnépszerűbb város közé. A 46–65 évesek körében Kőszeg a tizedik helyet szerezte meg országos szinten.

Kőszeg is bekerült az ország legszebb történelmi városai közé

Forrás: VN-archív/Unger Tamás

Kőszeg a helyiek körében is népszerű

A vasi kisváros azonban nemcsak országosan, hanem helyben is előkelő helyet kapott: olvasóink szavazatai alapján Kőszeg lett Vas vármegye legszebb városa, míg a falvak közül Velem bizonyult a legkedveltebbnek. Akkor Básthy Béla, Kőszeg polgármestere így kommentálta a győzelmet:

"Nagyon örülök, hogy Kőszeget ennyire kedvelik vármegye-határon innen és túl és köszönöm mindenkinek a szavazatot. Kőszeg évszázadok harmóniájának örököse, egy emberi léptékű város. Nem csak szép és jó hely, hanem a szépre, jóra inspiráló hely. Talán ezért áll ennyire közel sokak szívéhez."

Eger lett az első

Az országos toplista élén Eger végzett, amely barokk belvárosával, történelmi borvidékével és legendás várával toronymagasan nyerte el a szavazók tetszését: a voksok 19 százaléka hozzájuk érkezett. Második lett a Duna-kanyar ékköve, Visegrád, ahol a középkori királyi palota és a Fellegvár idézi meg a múltat – a település 11 százalékot ért el. A dobogó harmadik fokára Pécs állhatott fel: a mediterrán hangulatú város a római kori örökségével és világörökségi helyszíneivel 10 százalékot gyűjtött.