Újabb képek, árak, élmények - Összefoglaló a Kőszegi Ostromnapokról

Augusztus 1-én, pénteken 15 óra 32 perckor megszólaltak a fegyverek a Hősök tornyában, ezzel kezdetét vette a Kőszegi Ostromnapok hétvégéje. A viharos időjárás miatt az esti tűztánc elmaradt, az Ocho Macho koncertet pedig vasárnap estére halasztották. Szombaton a tervek szerint folytatódtak a programok. Az éjszakai patronok kilövése után immáron 4. alkalommal szervezték meg az Ostrom Várvédő futást. A délután fél ötös felvonulás előtt már alig lehetett parkolóhelyet találni a városban. Hatalmas tömeg gyűlt össze a vár előtti téren, a fesztiválhangulat csúcsra járt: volt vattacukor, zsákbamacska, kakasnyaló. Sokan hagyományos viseletben, zászlókkal a kezükben, fegyverrel az oldalukon vonultak végig Kőszeg utcáin.

A fehérbor a sláger a Kőszegi Ostromnapokon

Fotó: CSG

Vásári hangulat a Kőszegi Ostromnapokon - az árakat is megnéztük

A kisfiúk kedvence egyértelműen a játékkard volt, a Szombathelyről érkező Beni és Martin is felkészült egy esetleges csatára. Anyukájuk, Kurucz Zsuzsanna elmondta: sokadjára vesznek rész a fesztiválon, de az ostromot most először nézik meg - kíváncsian várja a gyerekek reakcióját.

A kislányok a guruló pónik és hennafestés körül gyülekeztek, míg a felnőttek a különböző kézműves termékekben is gyönyörködhettek.

A gasztronómia szerelmeseinek is volt miből válogatniuk

Velős pirítóst 2200, lángost és kürtöskalácsot átlagosan 2500 forintért vásárolhattuk, míg egy presso kávé 550, az üdítő 800 forintba került. A kőszegi sörből egy pohárral 800, egy üveggel 1400 forintért kínáltak.

Megtudtuk azt is, ha bor és ostromnapok, akkor inkább fehér; a lángos nutellával is jól dukál, a fagylalt pedig csavarva és gombócba is kelendő.

Vérbeli vásári hangulat Kőszegen

Fotó: Cseh Gábor

Visszavertük a törököt

Az idei, nagykorúvá érett kőszegi ostromnapok egyik legjobban várt és leglátványosabb programja a várostrom volt. Rengetegen látogattak ki az eseményre, amely egyszerre volt élő történelemóra és látványos attrakció. Többszáz hagyományőrző részvételével elevenítették fel az 1532-es török ostromot a kőszegi várban.