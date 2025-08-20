augusztus 20., szerda

István névnap

Elképesztő eredmények

1 órája

Arany és ezüstérmekből nem volt hiány a szombathelyi kötélugróknak a kínai világversenyen

Címkék#eredmények#verseny#Kötélugró Klub Szombathely

Eredményes versenyen van túl a csapat.

Vaol.hu

Bánhegyi Attila & Füle Magdolna Kötélugró Klub Szombathely tájékoztatta portálunkat a kötélugrók eredményeiről a kínai világversenyen.

Szombathelyi kötélugrók világviszonylatban.
Szombathelyi kötélugrók világviszonylatban.
Forrás: Bánhegyi Attila & Füle Magdolna Kötélugró Klub Szombathely 

A Huaian China versenyen, amelyet 2025.08.15-17. rendeztek meg, a klub öt versenyzője az alábbi eredményeket érte el, ahol 15 ország képviselte magát.

Egyéni versenyszámokban a szombathelyi kötélugrók

Nagy Lotti: 4 arany, 1ezüst

Baumgartner Luca: 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz

Halmos Dézi: 4 6. 8. 10 hely

Varga Flóra: 8. 13. hely

Sali Laura: 17. 20. 23. hely

Csapat versenyszámokban

DDSF 1.hely Halmosi Dézi, Baumgartner Luca, Nagy Lotti

DDSS 1.hely Halmosi Dézi, Baumgartner Luca, Nagy Lotti

SRTF 1.hely Halmosi Dézi ,Sali Laura, Varga Flóra, Nagy Lotti

SRSR 2.hely Halmosi Dézi, Baumgartner Luca,Varga Flóra, Nagy Lotti

Ezen kívül a francia fiúkkal közösen Eurostars néven a Fusionban is sikerült ezüst érmet szerezniük a lányoknak.

A csapat tagjai voltak: Halmos Dézi, Sali Laura, Baumgartner Luca, Varga Flóra és a francia fiúk.

A csapatot Bánhegyi Kata kísérte el.

 

