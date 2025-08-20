1 órája
Arany és ezüstérmekből nem volt hiány a szombathelyi kötélugróknak a kínai világversenyen
Eredményes versenyen van túl a csapat.
Bánhegyi Attila & Füle Magdolna Kötélugró Klub Szombathely tájékoztatta portálunkat a kötélugrók eredményeiről a kínai világversenyen.
A Huaian China versenyen, amelyet 2025.08.15-17. rendeztek meg, a klub öt versenyzője az alábbi eredményeket érte el, ahol 15 ország képviselte magát.
Egyéni versenyszámokban a szombathelyi kötélugrók
Nagy Lotti: 4 arany, 1ezüst
Baumgartner Luca: 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz
Halmos Dézi: 4 6. 8. 10 hely
Varga Flóra: 8. 13. hely
Sali Laura: 17. 20. 23. hely
Csapat versenyszámokban
DDSF 1.hely Halmosi Dézi, Baumgartner Luca, Nagy Lotti
DDSS 1.hely Halmosi Dézi, Baumgartner Luca, Nagy Lotti
SRTF 1.hely Halmosi Dézi ,Sali Laura, Varga Flóra, Nagy Lotti
SRSR 2.hely Halmosi Dézi, Baumgartner Luca,Varga Flóra, Nagy Lotti
Ezen kívül a francia fiúkkal közösen Eurostars néven a Fusionban is sikerült ezüst érmet szerezniük a lányoknak.
A csapat tagjai voltak: Halmos Dézi, Sali Laura, Baumgartner Luca, Varga Flóra és a francia fiúk.
A csapatot Bánhegyi Kata kísérte el.