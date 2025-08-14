3 órája
Kiderült, kik a legkedveltebb kozmetikusok Vasban – íme az olvasók TOP 5-ös listája!
Az ollókezű Edwardot idéző poénoktól kezdve a 14 éve tartó „szerelemkapcsolatig” minden volt a kommentekben, amikor megkérdeztük: ki a kedvenc szépítészed Vasban? Több száz válasz érkezett, mi pedig összegyűjtöttük az öt legnépszerűbb vasi kozmetikust.
Ki a legjobb vasi kozmetikus? Megkérdeztük az olvasókat!
Forrás: Freepik/illusztráció
Az utóbbi időben rendszeresen kikérjük olvasóink véleményét: volt már szó arról, hova járnak fogorvoshoz, ki a legjobb háziorvos, vagy melyik étteremben ettek egy finomat Vasban. Ezúttal a szépségipar egyik legkedveltebb szakmáját vettük górcső alá: megkérdeztük, ki a kedvenc kozmetikus Vasban?
Legjobb vasi kozmetikusok
A lelkesedés most is hatalmas volt – közel 300 komment érkezett, köztük vicces hozzászólásokkal is. Volt, aki azt írta: „Magamnak csinálom, nincs rá szükségem.” Egy másik kommentelő már-már romantikusan fogalmazott: „A legjobb kozmetikus, immár 14 éve mellette vagyok – és ő mellettem.” Az Ollókezű Edwardra tett poénos utalás sem maradt el.
A beérkezett vélemények alapján összeállt a TOP 5 vasi kozmetikus listája – az első és az ötödik helyen most ketten osztoznak!
1. hely
Leróth Barbara
Sárváron fogadja vendégeit, ahol mint írják: precíz, igényes munkával és nyugodt légkörrel szépíti a hozzá érkezőket. Vendégei szerint mindig a maximumot nyújtja, figyel az apró részletekre, és rugalmasan igazodik az időpontkérésekhez. Nem csoda, hogy sokan már hosszú évek óta hűségesek hozzá.
2. hely
Doktor Doroti
Körmenden dolgozik, a vélemények között kiemelik a pillaszépítési készségeit - főként ezen a területen vált igazi kedvenccé. Vendégei gyors, precíz és tartós munkáját emelik ki, ami mint mondják, mindig jó hangulatban, profi hozzáállással végez.
3. hely
Horváth Hanna
Szombathelyen, a Mátyás király úton található szépségszalonjában kínál széleskörű szolgáltatásokat. Vendégei egyaránt dicsérik precíz kezeléseit, bőrápolási tanácsait és profi sminkjeit, legyen szó hétköznapi megjelenésről vagy különleges alkalomról. Alapos munkája és kedves személyisége miatt sokan visszajáró vendégek nála.
4. hely
Magosi Beáta
Őt kevés Szombathelyinek kell bemutatni, évtizedek óta a megyeszékhelyen dolgozik kozmetikus mesterként, sminkmesterként és hennafestőként. A DK-make up Academy-n szerezte sminkszakértő diplomáját, és nemcsak a kozmetikai kezelésekben, hanem a művészetben is kiemelkedő: nemrég festménykiállítása is nyílt, amelyről mi is beszámoltunk.
5. hely
Horváth Boglárka
Szombathelyen, a Szelestey utcában várja vendégeit, ahol személyre szabott kezelésekkel, minőségi alapanyagokkal és nagy odafigyeléssel dolgozik. Bár a véleményeket közösségi oldalán nem találtunk, a szavazatok száma alapján egyértelműen sokan elégedettek a munkájával.