Kiderült, kik a legkedveltebb kozmetikusok Vasban – íme az olvasók TOP 5-ös listája!

Az utóbbi időben rendszeresen kikérjük olvasóink véleményét: volt már szó arról, hova járnak fogorvoshoz, ki a legjobb háziorvos, vagy melyik étteremben ettek egy finomat Vasban. Ezúttal a szépségipar egyik legkedveltebb szakmáját vettük górcső alá: megkérdeztük, ki a kedvenc kozmetikus Vasban?

Ki a legjobb vasi kozmetikus? Megkérdeztük az olvasókat!

Forrás: Freepik/illusztráció

Legjobb vasi kozmetikusok

A lelkesedés most is hatalmas volt – közel 300 komment érkezett, köztük vicces hozzászólásokkal is. Volt, aki azt írta: „Magamnak csinálom, nincs rá szükségem.” Egy másik kommentelő már-már romantikusan fogalmazott: „A legjobb kozmetikus, immár 14 éve mellette vagyok – és ő mellettem.” Az Ollókezű Edwardra tett poénos utalás sem maradt el.

A beérkezett vélemények alapján összeállt a TOP 5 vasi kozmetikus listája – az első és az ötödik helyen most ketten osztoznak!

1. hely

Leróth Barbara

Sárváron fogadja vendégeit, ahol mint írják: precíz, igényes munkával és nyugodt légkörrel szépíti a hozzá érkezőket. Vendégei szerint mindig a maximumot nyújtja, figyel az apró részletekre, és rugalmasan igazodik az időpontkérésekhez. Nem csoda, hogy sokan már hosszú évek óta hűségesek hozzá.

2. hely

Doktor Doroti

Körmenden dolgozik, a vélemények között kiemelik a pillaszépítési készségeit - főként ezen a területen vált igazi kedvenccé. Vendégei gyors, precíz és tartós munkáját emelik ki, ami mint mondják, mindig jó hangulatban, profi hozzáállással végez.

3. hely

Horváth Hanna

Szombathelyen, a Mátyás király úton található szépségszalonjában kínál széleskörű szolgáltatásokat. Vendégei egyaránt dicsérik precíz kezeléseit, bőrápolási tanácsait és profi sminkjeit, legyen szó hétköznapi megjelenésről vagy különleges alkalomról. Alapos munkája és kedves személyisége miatt sokan visszajáró vendégek nála.

4. hely

Magosi Beáta

Őt kevés Szombathelyinek kell bemutatni, évtizedek óta a megyeszékhelyen dolgozik kozmetikus mesterként, sminkmesterként és hennafestőként. A DK-make up Academy-n szerezte sminkszakértő diplomáját, és nemcsak a kozmetikai kezelésekben, hanem a művészetben is kiemelkedő: nemrég festménykiállítása is nyílt, amelyről mi is beszámoltunk.