Jó ügyért fogott össze a Kemenesmagasi

Korábban lapunk is beszámolt róla: az autoimmun betegség visszafordíthatatlan májkárosodást okozott nála, májtranszplantációra vár Kozonics Gábor. A gércei, kétgyermekes édesapa gyógyulása mellé állt a Kemenenesmagasi Futball Club is. Marton Norbert elnök kezdeményezésére az egész falu az ügy mellé állt: eredményesen zárult, jó hangulatban telt a szombati jótékonysági családi sportnak. A rendezvény fővédnökeként Ágh Péter országgyűlési képviselő is a helyszínre látogatott.

Kozonics Gábor gyógyulásáért fogott össze Kemenesmagasi

A falu apraja-nagyja megmozdult, ezúton is mindenkinek köszönjük a segítséget. Rengeteg tombolafelajánlás érkezett, voltak, akik önkéntesként a programok lebonyolításában vettek részt, és a vacsorának való húst is felajánlásként kaptuk. A pontos összeg még nem ismert, de a tervek szerint a héten átadjuk a családnak a tombolasorsolás bevételét - mondta el lapunknak Marton Norbert.

A családi sportnapon a Kemenesmagas és a Nemesszalók ifjúsági futballcsapata, illetve Kemenesmagasi és Kenyeri felnőtt futballcsapata csapott össze. A gyerekeket többek között arcfestés, ugrálóvár, lovaglási lehetőség, légpuskalövészet, sorversenyek, és a celldömölki tűzoltóknak köszönhetően habparty várta.