Dübörgött a rock

3 órája

Közösségépítő falunap

Címkék#Hegyfalu#Bartók Tibor#Ágh Péter#falunap

Idén is háromnapos volt a falunap Hegyfaluban. Szombaton Ágh Péter, Észak-vas vármegye országgyűlési képviselője is ellátogatott a településre.

Horváth László

Ágh Péter kiemelte: Hegyfalu hétvégéje tele volt programokkal: pénteken rokckpéntek, szombaton falunap, vasárnap horgászverseny. - Biztos vagyok benne, hogy mindez tovább erősítette a helyi közösséget! Hajrá, Hegyfalu! - tette hozzá.

Ágh Péter, Észak-vas vármegye országgyűlési képviselője, valamint Bartók Tibor polgármester
Fotó: Koszorú Mihály

Bartók Tibor lapunknak elmondta, a hétvége igazi csapatépítő volt, összehozta a falu apraja-nagyját, hazaérkeztek az elszármazottak, barátok, rokonok.

Pénteken éjfélig dübörgött a rock. Szombaton délelőtt a gyerekeknek szerveztek horgászversenyt, a felnőttek pedig főztek, délután változatos programok voltak: felléptek az óvodások, a helyi énekkar, valamint a Csepregi Fúvószenekar. A napot bál zárta. Vasárnap a felnőtteknek volt horgászverseny, mindkettőt a helyi horgászegyesület szervezte. A szabadidőparkban van a játszótér, mellette pedig a fél hektáros horgásztó, amely rendben tartását a horgászok vállalták.

 

 

