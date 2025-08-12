augusztus 12., kedd

Klára névnap

Nem kiváltság, elismerés

3 órája

Egymilliós támogatás évente - Minden a közszolgálati dolgozók otthonteremtési támogatásáról

Címkék#kormány#Otthon start#támogatás#Orbán Balázs#Vámos Zoltán#köztisztviselők

Ha valaki állami hivatást választ, az minden tiszteletet és minden segítséget megérdemel - mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Harcosok Órájában hétfőn. A közszolgálati támogatással akár 11 ezer forintra csökkenhet egy 20 milliós Otthon start hitel havi törlesztője.

Jövőre új otthontámogatást vezet be a kormány a közszolgálati dolgozók – pedagógusok, egészségügyi és szociális dolgozók, önkormányzati dolgozók számára. Az évi 1 millió forint havi több mint 80 ezer forintos támogatást jelent.  Mutatjuk, mit tudunk eddig a közszolgálati támogatástól.

Fotó: Shutterstock

Közszolgálati támogatás: nem kiváltság, elismerés

Az Otthon Start fix 3%-os lakáshitel és a közszolgálati otthontámogatás együttes hatalmas segítség lehet – mutatott rá a mony.hu. Számításaik szerint a különbség már már egy 20 millió forintos hitelösszeg esetén is látványos. A havi fix törlesztőrészlet körülbelül 95 ezer forint lenne a fix 3 százalékos hitellel, de a támogatás egy hónapra eső összegével akár 11 ezer forintra csökkenhet.  Mint írják, az új otthontámogatás egyfajta célzott cafeteria-elemként működik majd. 

– Szerintünk, ha valaki állami hivatást választ, az minden tiszteletet és minden segítséget megérdemel. Ez a támogatás tehát nem kiváltság, hanem elismerés azoknak, akik nap mint nap a közösségért dolgoznak – erről beszélt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Harcosok Órájában, hétfőn. 

A kormányzat augusztusban dolgozza ki a támogatás részleteit, de várhatóan figyelembe veszik majd, hogy az igénylő mióta dolgozik a közszférában. 

Az intézkedés nem csupán a lakáshitel törlesztők miatti havi anyagi terheken csökkenthet, hanem hozzájárulhat a közszolgálati szektor munkaerő-megtartó képességéhez is - hangsúlyozta Korponai Levente, a money.hu vezetője.

A lehetőségre korábban Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja is felhívta a figyelmet Facebook-oldalán. 

A program várhatóan 2026 januárjában indul. 

 

 

 

 

