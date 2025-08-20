1 órája
Nemény András a KözTérben: „Sokkal több köt össze minket, mint ami elválaszt”
„Sokkal több köt össze minket, mint ami elválaszt” – jelentette ki Nemény András, Szombathely polgármestere a KözTér legújabb adásában, ahol Cser-Palkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével együtt fejtette ki véleményét az önkormányzatok jelenlegi helyzetéről.
A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatokról, a sport és a kultúra közösségteremtő erejéről, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi terhéről, valamint a Versenyképes Járások Program előnyeiről, az agglomerációban való gondolkodásról is beszélgettek a KözTér podcast műsorában a polgármesterek.
A cél közös: a városok érdeke
Hangsúlyozták: bár eltérő politikai háttérrel dolgoznak, számos ügyben közösen lépnek fel a Megyei Jogú Városok Szövetségén belül. Példaként elhangzott az uniós források megszerzéséért tett közös, brüsszeli lobbizásuk és a szolidaritási hozzájárulás rendszerének átalakítására tett szakpolitikai javaslatuk is.
Nemény András szerint a városvezetők közötti szövetségek létfontosságúak:
Ha eredményt akarunk, össze kell fognunk. Sok ügyben nincs értelme külön utakon járni, mert a cél közös: a városaink érdeke.
A műsorvezető, Kurucz Dániel kérdésére megtudtuk azt is: Nemény András és Vámos Zoltán, a szombathelyi választókerület kormánypárti elnöke sokszor közösen lobbizik a minisztériumokban Szombathely érdekében, munkakapcsolatuk konstruktív. A polgármester így utalt arra is, ha Vámos Zoltán lenne a következő országgyűlési képviselő, tudna vele együtt dolgozni. Ám azt is világossá tette: ennek elérésében a kampányban nem támogatná a Fidesz politikusát.
Ha Tisza-kormány lenne, javulna-e az önkormányzatok helyzete?
A kérdésre, egy új kormány esetén javulna-e az önkormányzatok helyzete, Nemény András úgy válaszolt:
– Nem. De az a dolgom, hogy az utolsó pillanatig küzdjek a változásért. És nem egyedül, hanem minél nagyobb szövetségben. Meg akarom győzni a mostani ellenzéki polgármestereket is, hogy csináljuk együtt – ez az elemi érdekünk.
Zárszóként végül Szombathely polgármestere hangsúlyozta azt is: „Sokkal több köt össze minket, mint ami elválaszt”.
Ha további részetekre kíváncsi a KözTér podcast műsorából, itt megnézheti.
