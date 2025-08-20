augusztus 20., szerda

Nemény András a KözTérben: „Sokkal több köt össze minket, mint ami elválaszt”

Címkék#Versenyképes Járások Program#KözTér#Cser-Palkovics András#Nemény András#önkormányzat

„Sokkal több köt össze minket, mint ami elválaszt” – jelentette ki Nemény András, Szombathely polgármestere a KözTér legújabb adásában, ahol Cser-Palkovics Andrással, Székesfehérvár polgármesterével együtt fejtette ki véleményét az önkormányzatok jelenlegi helyzetéről.

Vaol.hu

A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatokról, a sport és a kultúra közösségteremtő erejéről, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi terhéről, valamint a Versenyképes Járások Program előnyeiről, az agglomerációban való gondolkodásról is beszélgettek a KözTér podcast műsorában a polgármesterek. 

KözTér
Nemény András és Cser-Palkovics András polgármesterek legutóbb a KözTér podcast műsorában fejtették ki véleményüket az önkormányzatok helyzetéről 
Fotó: VN/Nemény András Facebook-oldala

A cél közös: a városok érdeke

Hangsúlyozták: bár eltérő politikai háttérrel dolgoznak, számos ügyben közösen lépnek fel a Megyei Jogú Városok Szövetségén belül. Példaként elhangzott az uniós források megszerzéséért tett közös, brüsszeli lobbizásuk és a szolidaritási hozzájárulás rendszerének átalakítására tett szakpolitikai javaslatuk is. 
Nemény András szerint a városvezetők közötti szövetségek létfontosságúak: 

Ha eredményt akarunk, össze kell fognunk. Sok ügyben nincs értelme külön utakon járni, mert a cél közös: a városaink érdeke.

A műsorvezető, Kurucz Dániel kérdésére megtudtuk azt is: Nemény András és Vámos Zoltán, a szombathelyi választókerület kormánypárti elnöke sokszor közösen lobbizik a minisztériumokban Szombathely érdekében, munkakapcsolatuk konstruktív. A polgármester így utalt arra is, ha Vámos Zoltán lenne a következő országgyűlési képviselő, tudna vele együtt dolgozni. Ám azt is világossá tette: ennek elérésében a kampányban nem támogatná a Fidesz politikusát. 

Ha Tisza-kormány lenne, javulna-e az önkormányzatok helyzete? 

A kérdésre, egy új kormány esetén javulna-e az önkormányzatok helyzete, Nemény András úgy válaszolt: 

– Nem. De az a dolgom, hogy az utolsó pillanatig küzdjek a változásért. És nem egyedül, hanem minél nagyobb szövetségben. Meg akarom győzni a mostani ellenzéki polgármestereket is, hogy csináljuk együtt – ez az elemi érdekünk. 

Zárszóként végül Szombathely polgármestere hangsúlyozta azt is: „Sokkal több köt össze minket, mint ami elválaszt”.  

Ha további részetekre kíváncsi a KözTér podcast műsorából, itt megnézheti. 

