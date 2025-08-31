Ha ez a KRESZ-teszt nem megy, csak autósiskola közelébe menj, az útra ne

Iskolák környékén különösen fontos tisztában lenni azzal, mikor kinek van elsőbbsége, sőt, arra is fel kell készülni, hogy a suliba siető szülők autóval, vagy gyermekeikkel, vagy épp a diákok maguk sietnek majd a környéken. Ebben a sietségben pedig bizony benne van a hibázás lehetősége is, érdemes hát nagyon alaposan átgondolni, mikor, kinek van elsőbbsége. Ilyen példát hoztunk most olvasóinknak KRESZ-tesztünkben.

A Zrínyi Ilona utca környékén is több iskola van, így itt is érdemes tisztában lenni a szabályokkal. KRESZ-tesztünk ebben segít

Forrás: Google Street view

A következő feladat azért is trükkös, mert nem csak a zebra miatt kell figyelni, hanem arra is, hogy ne a jobbkéz-szabály szerint kezeljük a helyzetet. És még valamit, amit főleg a kerékpárral közlekedő gyerekek fejébe véssünk be még ma: ha a zebrán akarnak átmenni, szálljanak le a rollerről, bicikliről, hiszen úgy szabályos és biztonságos!

A KRESZ-teszt megoldásához kattints a képre:

Mint a Kemma is felhívta rá a figyelmet, itt bizony nem egyenrangú kereszteződésről van szó. Főútvonal-tábla is jelzi az utak rangsorát, de a STOP-tábla is meghatározza az áthaladás és elsőbbségadás sorrendjét. Ha átgondoltad, szerinted mi a helyes sorrend, kattints a képre a megoldáshoz.

Frissítsd fel tudásod: gyalogos és kerékpáros KRESZ:

Próbáld ki korábbi ingyenes KRESZ-tesztjeinket