3 órája
Erre a KRESZ-kérdésre szinte senki nem tudja a helyes választ Neked sikerül?
Ezt csak a legprofibbak nem rontják el. Az autósok tudását most egy olyan KRESZ-teszttel tesszük próbára, ami az egyenrangú kereszteződésekről szól. Ez a leggyakoribb hiba, amit a közlekedők elkövetnek, ráadásul egy olyan speciális helyzet, ami a gyakorlott sofőröket is megtéveszti. Téged csőbe lehet húzni ezzel a képes feladattal?
Ha úgy érzed mindent tudsz, ami a vezetéshez kell, és profinak gondolod magad, akkor jó helyen jársz! Teszteld tudásod most a legújabb KRESZ-teszt segítségével, de készülj fel! Erre a feladványra a választ csak minden második ember tudja.
Teszteld a tudásod! Ez a KRESZ-teszt kifog minden második emberen
A közlekedési helyzetek nem mindig egyértelműek, még a rutinos sofőrök számára sem. Ez a KRESZ-teszt egy különösen trükkös kérdést vet fel:
egy egyenrangú kereszteződésben, ahol a mentőautó kanyarodik, hogyan érvényesülnek az elsőbbségi szabályok?
A konkrét szituációban a zöld autó balra kanyarodna kis ívben, a kék autó egyenesen halad, a motoros szintén egyenesen. A mentő szirénával és villogóval halad, de nagy ívben kanyarodik arra az útra, ahol a motoros egyenesen menne. Lámpa, tábla vagy útburkolati jel nincs egyik jármű számára sem. A Kresz Tanulás Otthon.hu Facebook-oldal online tesztjén a válaszadók csupán 52%-a tudta helyesen eldönteni, kié az elsőbbség, mert ez a KRESZ-szabály nem mindenkinek megy.
A KRESZ-teszt megoldása a kemma.hu cikkében olvasható.
A megoldás nem olyan bonyolult, mégis sokan elrontják, mert a feladvány elég beugratós. Mikor van elsőbbsége a mentőnek? Ezt mindenkinek tudni kell. A helyes válaszért kattinson ide !
Mit mond a KRESZ az egyenrangú kereszteződésekről?
Az egyenrangú kereszteződés olyan útkereszteződés, ahol nincsenek lámpák, útjelző táblák vagy felfestett sávok, amelyek megmondanák, kire vonatkozik az elsőbbségadás. Ilyenkor a KRESZ alapvető szabálya, a jobbkéz-szabály érvényesül:
- Mindig elsőbbséget kell adni annak a járműnek, amely a jobbról érkezik.
- Ha nincs senki jobbról, akkor te mehetsz előre.
Ez azt jelenti, hogy minden sofőrnek nagyon figyelnie kell, mert a kereszteződésben mindenki egyenrangú, és a jobbkéz-szabály segít abban, hogy biztonságosan haladjanak át az autók. Ha a kereszteződésben megkülönböztető jelzést használó jármű (pl. mentő) közelít, neki mindig elsőbbséget kell adni, függetlenül a jobbkéz-szabálytól.