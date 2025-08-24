Erre a KRESZ-kérdésre szinte senki nem tudja a helyes választ Neked sikerül?

Ha úgy érzed mindent tudsz, ami a vezetéshez kell, és profinak gondolod magad, akkor jó helyen jársz! Teszteld tudásod most a legújabb KRESZ-teszt segítségével, de készülj fel! Erre a feladványra a választ csak minden második ember tudja.

KRESZ-teszt: mi az áthaladás sorrendje?

Forrás: Kresz tanulás Otthon/Facebook

Teszteld a tudásod! Ez a KRESZ-teszt kifog minden második emberen

A közlekedési helyzetek nem mindig egyértelműek, még a rutinos sofőrök számára sem. Ez a KRESZ-teszt egy különösen trükkös kérdést vet fel:

egy egyenrangú kereszteződésben, ahol a mentőautó kanyarodik, hogyan érvényesülnek az elsőbbségi szabályok?

A konkrét szituációban a zöld autó balra kanyarodna kis ívben, a kék autó egyenesen halad, a motoros szintén egyenesen. A mentő szirénával és villogóval halad, de nagy ívben kanyarodik arra az útra, ahol a motoros egyenesen menne. Lámpa, tábla vagy útburkolati jel nincs egyik jármű számára sem. A Kresz Tanulás Otthon.hu Facebook-oldal online tesztjén a válaszadók csupán 52%-a tudta helyesen eldönteni, kié az elsőbbség, mert ez a KRESZ-szabály nem mindenkinek megy.

A megoldás nem olyan bonyolult, mégis sokan elrontják, mert a feladvány elég beugratós. Mikor van elsőbbsége a mentőnek? Ezt mindenkinek tudni kell.

Mit mond a KRESZ az egyenrangú kereszteződésekről?

Az egyenrangú kereszteződés olyan útkereszteződés, ahol nincsenek lámpák, útjelző táblák vagy felfestett sávok, amelyek megmondanák, kire vonatkozik az elsőbbségadás. Ilyenkor a KRESZ alapvető szabálya, a jobbkéz-szabály érvényesül:

Mindig elsőbbséget kell adni annak a járműnek, amely a jobbról érkezik. Ha nincs senki jobbról, akkor te mehetsz előre.

Ez azt jelenti, hogy minden sofőrnek nagyon figyelnie kell, mert a kereszteződésben mindenki egyenrangú, és a jobbkéz-szabály segít abban, hogy biztonságosan haladjanak át az autók. Ha a kereszteződésben megkülönböztető jelzést használó jármű (pl. mentő) közelít, neki mindig elsőbbséget kell adni, függetlenül a jobbkéz-szabálytól.