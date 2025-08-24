augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teszt

1 órája

Erre a KRESZ-kérdésre szinte senki nem tudja a helyes választ Neked sikerül?

Címkék#közlekedés#kresz teszt#tábla#autó

Ezt csak a legprofibbak nem rontják el. Az autósok tudását most egy olyan KRESZ-teszttel tesszük próbára, ami az egyenrangú kereszteződésekről szól. Ez a leggyakoribb hiba, amit a közlekedők elkövetnek, ráadásul egy olyan speciális helyzet, ami a gyakorlott sofőröket is megtéveszti. Téged csőbe lehet húzni ezzel a képes feladattal?

Vaol.hu

Ha úgy érzed mindent tudsz, ami a vezetéshez kell, és profinak gondolod magad, akkor jó helyen jársz! Teszteld tudásod most a legújabb KRESZ-teszt segítségével, de készülj fel! Erre a feladványra a választ csak minden második ember tudja.

KRESZ-teszt
KRESZ-teszt: mi az áthaladás sorrendje?
Forrás: Kresz tanulás Otthon/Facebook

Teszteld a tudásod! Ez a KRESZ-teszt kifog minden második emberen

A közlekedési helyzetek nem mindig egyértelműek, még a rutinos sofőrök számára sem. Ez a KRESZ-teszt egy különösen trükkös kérdést vet fel: 

egy egyenrangú kereszteződésben, ahol a mentőautó kanyarodik, hogyan érvényesülnek az elsőbbségi szabályok?

A konkrét szituációban a zöld autó balra kanyarodna kis ívben, a kék autó egyenesen halad, a motoros szintén egyenesen. A mentő szirénával és villogóval halad, de nagy ívben kanyarodik arra az útra, ahol a motoros egyenesen menne. Lámpa, tábla vagy útburkolati jel nincs egyik jármű számára sem. A Kresz Tanulás Otthon.hu Facebook-oldal online tesztjén a válaszadók csupán 52%-a tudta helyesen eldönteni, kié az elsőbbség, mert ez a KRESZ-szabály nem mindenkinek megy.

A KRESZ-teszt megoldása a kemma.hu cikkében olvasható.

A megoldás nem olyan bonyolult, mégis sokan elrontják, mert a feladvány elég beugratós. Mikor van elsőbbsége a mentőnek? Ezt mindenkinek tudni kell. A helyes válaszért kattinson ide !

Mit mond a KRESZ az egyenrangú kereszteződésekről?

Az egyenrangú kereszteződés olyan útkereszteződés, ahol nincsenek lámpák, útjelző táblák vagy felfestett sávok, amelyek megmondanák, kire vonatkozik az elsőbbségadás. Ilyenkor a KRESZ alapvető szabálya, a jobbkéz-szabály érvényesül:

  1. Mindig elsőbbséget kell adni annak a járműnek, amely a jobbról érkezik. 
  2. Ha nincs senki jobbról, akkor te mehetsz előre.

Ez azt jelenti, hogy minden sofőrnek nagyon figyelnie kell, mert a kereszteződésben mindenki egyenrangú, és a jobbkéz-szabály segít abban, hogy biztonságosan haladjanak át az autók. Ha a kereszteződésben megkülönböztető jelzést használó jármű (pl. mentő) közelít, neki mindig elsőbbséget kell adni, függetlenül a jobbkéz-szabálytól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu