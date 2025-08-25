augusztus 25., hétfő

Fokozódó kullancsveszély: két új faj jelent meg!

Címkék#kullancsfaj#Észak-Afrikában#vírus#Magyarország

Két új, nagyon veszélyes vírust terjesztő rovar jelent meg Magyarországon. Ez a két kullancsfaj komoly betegségeket tud terjeszteni: íme a részletek!

Gombos Kálmán

Magyarországon megjelent két, a Hyalomma nemzetségbe tartozó, nálunk eddig nem őshonos, veszélyes vírust terjeszteni képes kullancsfaj – írta közösségi oldalán az Ökológiai Kutatóközpont. Az új kullancsfajok eredetileg Észak-Afrikában, a Közel-Keleten és a mediterrán térségekben honosak, és kifejezetten meleg, száraz klímához alkalmazkodtak. Elsősorban azért ilyen veszélyesek, mert képesek terjeszteni a krími–kongói vérzéses láz vírusát.

Kullancsveszély: két, vírust is terjesztő faj jelent meg
Fotó: Csapó Balázs

Jöhetnek az újabb kullancsok

Ha az ősz kellőképp enyhe – ami az utóbbi években nevezhető akár trendnek is hazánkban – akkor ezeknek a fajoknak a vedlése sikeres lehet, és a felnőtt kullancs már túléli a hideg időszakot is. Hideg időben ez egy kritikus pont lenne számukra, amit van nem élnek túl, vagy csak kevés példányuk. Magyarországon eddig összesen hat alkalommal, ráadásul különböző bivaly egyedek testéről „sikerült” begyűjteni több Hyalomma-példányt is, Kecskemét környékén.

Azaz: ismét a klímaváltozás újabb nyomát fedezhetjük fel. Egy újabb hátrányos vetületét, ami a veszélyes kártevők, kórokozók területét érinti.

