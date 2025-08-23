Haladás-tárlat a levéltárban: Nemcsak a járműveket, a kulturális életet is rendbe hozták!

A Haladás Dal és Műkedvelő Egyesület és a Haladás Művelődési Ház története, 1895-2012 címmel nyílt kiállítás csütörtökön, a Savaria Történelmi Karnevál első napján a Vas Vármegyei Levéltárban. A tárlat eredeti dokumentumokat, fényképeket, plakátokat, nyomtatványokat és tárgyi emlékeket vonultat fel Szombathely nagy múltú, 130 éve alapított egyesületéről és az egykor pezsgő kulturális életnek otthont adó művelődési házról. Az időutazást segíti, a levéltárban őrzött korabeli helyi filmhíradók digitalizált kópiái, amelyeknek köszönhetően Szombathely és a vármegye lakosságának fél évszázaddal ezelőtti hétköznapjai, az 1975. év eseményei is megelevenednek a filmvásznon. A kiállítás anyagáról és a tárlat megvalósításának körülményeiről dr. Melega Miklós, a levéltár igazgatója beszélt lapunknak.

Dr. Melega Miklós, a levéltár igazgatója, a kiállítás kulturális jelentőségét hangsúlyozta Fotó: Kóbor Szonja

Az egyesületet annak idején az egykori MÁV Járműjavító műhelyének munkásai hívták életre, a célja pedig az üzemben dolgozók kulturális életének megszervezése volt, ami meglehetősen jól sikerült, hiszen férfi énekkaruk az 1910-es, 20-as évekre országos ismertséget szerzett, sőt már ekkoriban volt több külföldi vendégszereplésük is. Nemcsak kulturális téren értek el sikereket, sportszakosztályuk is szépen fejlődött, a Haladás Vasutas Sportegyesület 1919-ben innen vált ki és ahogyan azt minden szombathelyi pontosan tudja, létezik a mai napig. Sajnos mindez az eredeti egyesületről nem mondható el, az a szocialista rendszer áldozata lett 1950 körül, viszont a kulturális munka évtizedekig még nem szűnt meg így sem.

A kiállítás nemcsak Szombathely pezsgő kulturális életét hozza közelebb a ma emberéhez, de bemutatja az épületet is, ami mindennek otthont adott.

1895-ben még az üzem ebédlőjében működött a dalárda, ám a kultúrára szomjas munkások néhány évtized alatt kinőtték a helyet, az ebédlőt lebontották és 1928-ban felépítették a vasúti felüljárótól bal kéz felől mai is látható, 2012 óta üresen álló művelődési házat, amely tulajdonképpen egy komplett kis színház volt zenekari árokkal, zsinórpadlással, 400 fős nézőtérrel, páhollyal. Ekkora már fúvószenekara és képzőművészeti szakosztálya is volt az egyesületnek, amely később cserkész szervezettel, könyvtárral, sakkszakkörrel bővült tovább. Amikor pedig az egyesület formailag már rég nem létezett, a művelődési ház táncoktatásnak, amatőr színielőadásoknak és fotószakkörnek is otthont adott. Ez utóbbi léte különösen nagy szerencse, hiszen az innen megőrzött képek kiváló kordokumentumnak bizonyultak.